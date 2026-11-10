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Выпуск газеты №207

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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Радио «Ъ FM»

Корпоративные новости на “Ъ FM”

Антифрод-системы «МегаФона» фиксируют всплеск активности перед главными торговыми датами осени, «11.11» и «Черной пятницей». В 2026 году телефонный фрод сократился в разы: злоумышленники все больше работают в сферах с максимальным доверием людей, а именно в личных переписках. Вместо кражи данных банковских карт они перешли к атакам на учетные записи, рассылая ссылки на фишинговые сайты через соцсети, мессенджеры и электронную почту. Эксперты рекомендуют установить двухфакторную аутентификацию и не верить слишком выгодным предложениям.
«Мегафон»