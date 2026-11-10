«Стоимость коллекции оценивается почти в $450 млн»
Дмитрий Буткевич — о торгах Sotheby’s в Нью-Йорке
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Сегодня — об аукционных перспективах ноября. На сегодняшний день компания Artprice зафиксировала 29 случаев продажи произведений искусства на мировых аукционах по цене свыше $100 млн. В этот крайне узкий круг могут войти еще две картины: «Цветущие каштаны» Винсента ван Гога и «Арлекин» Поля Сезанна. Оценочная стоимость этих работ свидетельствует о масштабных амбициях аукционного дома Sotheby’s в отношении коллекции Блакье-Арриета.
18 ноября в Нью-Йорке аукционный дом Sotheby’s представит произведения из коллекции, собранной покойными аргентинскими коллекционерами Нелли Аррьета де Блакье и Карлосом Педро Блакье. Собрание, сформированное преимущественно в 1970-х-1980-х гг., десятилетиями оставалось скрытым от глаз широкой публики. Теперь наследники выставляют его на продажу, предоставляя уникальную возможность увидеть выдающуюся подборку картин импрессионистов и постимпрессионистов.
Стоимость коллекции оценивается почти в $450 млн. Основную часть этой суммы составляют два полотна: «Цветущие каштаны» (1890) Винсента ван Гога, оцененные примерно в $180 млн, и «Арлекин» (1888-1890) Поля Сезанна, цена которого может приблизиться к $120 млн.
На сегодняшний день аукционный рекорд Ван Гога составляет $117 млн, именно столько в 2022-м на торгах Christie’s в Нью-Йорке заплатили за картину «Фруктовый сад с кипарисами». Если «Цветущие каштаны» будут проданы по эстимейту, это полотно станет самым дорогим произведением художника, когда-либо проданным на аукционе.
А вот дом Christie’s 17 ноября выставит на продажу семь произведений из частного собрания, оценочная стоимость которого составляет около $100 млн. Аукционный дом упоминает некоего «уважаемого частного коллекционера», не раскрывая его имени. Однако эксперты полагают, что этим коллекционером является Джефф Кунс. Торги, получившие название «Герои и возлюбленные» (Heroes & Lovers), объединяют работы знаковых фигур в истории искусства, в том числе четыре произведения Пабло Пикассо. Картина «Поцелуй» оценена в $40 млн.