«Стоимость коллекции оценивается почти в $450 млн»

А вот дом Christie’s 17 ноября выставит на продажу семь произведений из частного собрания, оценочная стоимость которого составляет около $100 млн. Аукционный дом упоминает некоего «уважаемого частного коллекционера», не раскрывая его имени. Однако эксперты полагают, что этим коллекционером является Джефф Кунс. Торги, получившие название «Герои и возлюбленные» (Heroes & Lovers), объединяют работы знаковых фигур в истории искусства, в том числе четыре произведения Пабло Пикассо. Картина «Поцелуй» оценена в $40 млн.