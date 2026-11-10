Переговоры России, Украины и США в Абу-Даби. День первый
Заявления России
Глава российской делегации — помощник президента Владимир Мединский — выразил надежду, что сегодняшняя встреча и обновленный состав переговорной группы от России позволят продвинуться к миру в интересах обеих сторон.
Российская делегация примет решение о формате доклада Владимиру Путину в зависимости от хода переговоров, сообщили в Кремле.
В начале переговоров Владимир Мединский поблагодарил ОАЭ за гостеприимство, а США — за усилия по миротворчеству.
Заявления США
США нашли способы преодоления разногласий между Россией и Украиной, утверждает американский переговорщик Джаред Кушнер.
По мнению Кушнера, переговоры могут привести к созданию новой общей системы безопасности, которая обеспечит мир в Европе «на десятилетия или столетия».
США, Украина и европейские страны договорились о привлечении представителей Европы к многосторонним переговорам об урегулировании конфликта на Украине, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Он отметил, что любое будущее соглашение должно включать гарантии безопасности для Украины.
Заявления Украины
Украинская делегация получила мандат от президента Владимира Зеленского на обсуждение всех вопросов, сообщил глава делегации Украины, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.
Кто представляет Россию
Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.
В делегацию также вошли заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков и начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.
На переговорах присутствовали шесть экспертов — замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский, первый замначальника информации управления Генштаба Александр Зорин, первый замруководителя Службы — руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев, замначальника Управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, а также директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Постников.
Кто представляет Украину и США
Делегацией Киева руководит глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.
В Абу-Даби также присутствуют глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
Американскую группу возглавили спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Участие Европы
Перед началом переговоров украинская делегация встретилась с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии.