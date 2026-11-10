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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
МирПереговоры

Переговоры России, Украины и США в Абу-Даби. День первый

10–11 ноября в Абу-Даби проходит встреча представителей России, Украины и США. Главной темой стороны назвали вопросы безопасности. Делегации России и Украины возглавили помощник президента РФ Владимир Мединский и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Американской группой руководит Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Главные заявления участников — в подборке «Ъ».
Представители России и США на переговорах
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Представители России и США на переговорах

Sputnik / Grigory Sysoyev / Reuters

Глава МИД ОАЭ Абдалла ибн Заид Аль Нахайян и спецпосланник США Стивен Уиткофф
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Глава МИД ОАЭ Абдалла ибн Заид Аль Нахайян и спецпосланник США Стивен Уиткофф

Rula Rouhana / Reuters

Джаред Кушнер, Алексус Гринкевич и Стивен Уиткофф
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Джаред Кушнер, Алексус Гринкевич и Стивен Уиткофф

Rula Rouhana / Reuters

Заявления России

  • Глава российской делегации — помощник президента Владимир Мединский — выразил надежду, что сегодняшняя встреча и обновленный состав переговорной группы от России позволят продвинуться к миру в интересах обеих сторон.

  • Российская делегация примет решение о формате доклада Владимиру Путину в зависимости от хода переговоров, сообщили в Кремле.

  • В начале переговоров Владимир Мединский поблагодарил ОАЭ за гостеприимство, а США — за усилия по миротворчеству.

Заявления США

  • США нашли способы преодоления разногласий между Россией и Украиной, утверждает американский переговорщик Джаред Кушнер.

  • По мнению Кушнера, переговоры могут привести к созданию новой общей системы безопасности, которая обеспечит мир в Европе «на десятилетия или столетия».

  • США, Украина и европейские страны договорились о привлечении представителей Европы к многосторонним переговорам об урегулировании конфликта на Украине, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

  • Он отметил, что любое будущее соглашение должно включать гарантии безопасности для Украины.

Владимир Мединский и Михаил Галузин (в центре)
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Владимир Мединский и Михаил Галузин (в центре)

Sputnik / Grigory Sysoyev / Reuters

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Sputnik / Grigory Sysoyev / Reuters

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Sputnik / Grigory Sysoyev / Reuters

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Altaf Qadri, / AP

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Altaf Qadri, / AP

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Altaf Qadri, / AP

Заявления Украины

  • Украинская делегация получила мандат от президента Владимира Зеленского на обсуждение всех вопросов, сообщил глава делегации Украины, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Кто представляет Россию

  • Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

  • В делегацию также вошли заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков и начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.

  • На переговорах присутствовали шесть экспертов — замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский, первый замначальника информации управления Генштаба Александр Зорин, первый замруководителя Службы — руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев, замначальника Управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, а также директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Постников.

Кто представляет Украину и США

  • Делегацией Киева руководит глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.

  • В Абу-Даби также присутствуют глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

  • Американскую группу возглавили спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Участие Европы

  • Перед началом переговоров украинская делегация встретилась с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии.

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