Переговоры России, Украины и США в Абу-Даби. День первый

В делегацию также вошли заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков и начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.

На переговорах присутствовали шесть экспертов — замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский, первый замначальника информации управления Генштаба Александр Зорин, первый замруководителя Службы — руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев, замначальника Управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, а также директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Постников.