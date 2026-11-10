Лавров: Россия не согласится на немедленное прекращение конфликта на Украине
Россия не согласится на предложение Европы о немедленном прекращении конфликта на Украине, заявил глава МИДа РФ Сергей Лавров. По его словам, призывы европейских политиков направлены на ослабление позиций российских военнослужащих.
«То есть опять логика старая: обязательно надо купить время для своих клиентов киевского режима и использовать это время для того, чтобы восстановить хоть как-то те потери, которые он понес в военном плане. Мы на это пойти не согласимся, об этом уже многократно сказано», — сообщил Сергей Лавров журналистам по итогам заседания Международного форума обеспечения коллективной безопасности (цитата по «Интерфаксу»).
Министр отметил, что первоначально стороны должны договориться о послевоенных гарантиях безопасности, а уже после перейти к урегулированию конфликта. «Но выходить на очередное перемирие, очередное прекращение огня, как бы это ни назвать, не понимая, что будет дальше — мы на это не согласимся», — добавил господин Лавров.
Глава ведомства также добавил, что Россия не будет препятствовать американским посланникам, которые ведут переговоры с европейскими странами. Москва, по его словам, рассчитывает на честное соблюдение всех интересов, когда «ничья безопасность не будет ущемляться».
10 ноября делегации России, США и Украины встретились в Абу-Даби. Перед переговорами представители Украины и США провели встречу с советниками по национальной безопасности Франции, Германии и Италии. По информации Politico, в первый день стороны обсудят гарантии безопасности России и Украины, а также возможность изменения оборонной системы Европы, во второй — территориальные вопросы.