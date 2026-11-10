Лавров: Россия не согласится на немедленное прекращение конфликта на Украине

Министр отметил, что первоначально стороны должны договориться о послевоенных гарантиях безопасности, а уже после перейти к урегулированию конфликта. «Но выходить на очередное перемирие, очередное прекращение огня, как бы это ни назвать, не понимая, что будет дальше — мы на это не согласимся», — добавил господин Лавров.