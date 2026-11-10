Лавров фразой «в гостинице посидят» оценил приезд представителей ЕС в Абу-Даби

Господин Лавров добавил, что США проинформировали российскую сторону о том, что до переговоров они проведут встречи с украинскими и европейскими представителями. «Ну, видимо, чтобы зарядиться их бодрым духом, нацеленностью на устойчивый мир»,— предположил министр (цитата по ТАСС).