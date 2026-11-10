Лавров фразой «в гостинице посидят» оценил приезд представителей ЕС в Абу-Даби
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал фразой «в гостинице посидят» приезд европейских представителей в Абу-Даби, где сейчас проходят переговоры делегаций США, России и Украины. Об этом он сказал на Международном форуме коллективной безопасности в Москве.
Господин Лавров добавил, что США проинформировали российскую сторону о том, что до переговоров они проведут встречи с украинскими и европейскими представителями. «Ну, видимо, чтобы зарядиться их бодрым духом, нацеленностью на устойчивый мир»,— предположил министр (цитата по ТАСС).
Глава МИДа отметил, что не считает такой формат контактов перспективным. При этом Россия не может препятствовать США «общаться с теми, с кем они считают нужным», пояснил Сергей Лавров.
Трехсторонние переговоры в столице ОАЭ проходят 10 и 11 ноября. Отдельно, по данным Reuters, состоялась встреча украинской делегации с представителями Европы и НАТО. На ней стороны обсуждали позиции и дальнейшие шаги перед следующим этапом переговоров.