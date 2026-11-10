Посольство России направило ноту в МИД ФРГ из-за осквернения воинского мемориала
Посольство России в Германии направило в МИД ФРГ ноту протеста из-за осквернения советского воинского мемориала в городе Ангермюнде на северо-востоке страны. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.
По данным посольства, в начале ноября с памятника сбросили «верхний элемент с изображением пятиконечной звезды», из-за чего его часть раскололась на несколько фрагментов. В ведомстве назвали произошедшее «атакой вандалов». Дипломаты призвали немецкую сторону оперативно устранить последствия инцидента и привлечь виновных к ответственности.
В дипмиссии добавили, что подобные случаи стали происходить в Германии чаще. «Инцидент в городе Ангермюнде стал восьмым по счету осквернением советских воинских захоронений на территории ФРГ с начала 2026 года»,— указано в публикации.