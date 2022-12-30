Байден подписал бюджет на 2023 год, включающий помощь Украине

Президент США Джо Байден одобрил законопроект о бюджете на 2023 финансовый год (начался с октября) на сумму $1,7 трлн. Из них $44,9 млрд планируется отправить на поддержку Украины и американских союзников по НАТО. Документ опубликовала пресс-служба Белого дома.

Проект бюджета предполагает выделение $858 млрд на финансирование обороны США, $772,5 млрд — на внутренние необоронные программы, $40 млрд — на борьбу со стихийными бедствиями. Также предусмотрен рост расходов на науку, здравоохранение, образование. Конгресс США одобрил проект закона 24 декабря. Изначально Белый дом запрашивал на помощь Киеву $38 млрд.

Подробности — в материале «Ъ» «Большое правительство с большими расходами».

Лаура Кеффер