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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 315-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 4 января

Число погибших в результате удара ВСУ по ПТУ в Макеевке выросло до 89, сообщает Минобороны. Причиной трагедии названо использование личным составом мобильных телефонов. Эрдоган 4 января проведет телефонные переговоры с Путиным и Зеленским. В Севастополе ПВО сбила два беспилотника, а СМИ сообщили о работе ПВО над Ростовской областью. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

11:23. Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что в регионе около 22:00 вчера, 3 января, работала система ПВО. В 7 км от населенного пункта Султан Салы в Мясниковском районе был обнаружен «малоразмерный объект в форме шара», он уничтожен.

11:17. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США не считают решение Москвы сохранить новые регионы в составе России залогом справедливого мира с Украиной, который соответствовал бы принципам ООН.

11:00. Премьер Украины Денис Шмыгаль: Украина конфисковала 17 млрд гривен на счетах российских банков.

10:52. Украина стала главным импортером немецкого оружия в 2022 году, свидетельствуют данные министерства экономики Германии, которые приводит канал Tagesschau.

10:48. Применение Россией беспилотников обходится в семь раз дешевле, чем их уничтожение ВСУ, сообщает The New York Times.

10:33. В шести областях Украины объявлена воздушная тревога.

10:27. Цена газа в Европе опустилась ниже $750 за 1 тыс. куб. м впервые с 18 февраля — данные биржевых торгов.

10:26. «Газпром» подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 37,8 млн кубометров в сутки.

10:25. Эрдоган поговорит с Путиным и Зеленским 4 января об урегулировании конфликта. Источник «РИА Новости» утверждает, что в телефонном разговоре с Путиным Эрдоган снова намерен предложить свое посредничество поУкраине.

10:23. Ростовский губернатор Василий Голубев заявил о стабильной ситуации в регионе после сообщений о работе систем ПВО и призвал жителей не поддаваться панике.

10:17. В Севастополе ПВО сбила два беспилотника, сообщил в в Telegram губернатор Михаил Развожаев.

10:14. При обстреле здания ПТУ в Макеевке в новогоднюю ночь системами HIMARS погибли 89 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны России. Ранее было известно о 63 погибших. В качестве причины произошедшего в ведомстве назвали использование военными мобильных телефонов.

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