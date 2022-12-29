Китай пробует открыться

Страны вводят ограничения для туристов из Китая, пока Пекин открывает границы. На фоне растущей заболеваемости коронавирусом США объявили, что будут требовать от всех путешественников из КНР отрицательный тест на COVID-19. В качестве альтернативы может выступить и свидетельство о недавнем выздоровлении. При этом ограничение касается и тех граждан Китая, которые въезжают в штаты через третьи страны. Прежде подобные меры ввели Италия, Япония, Индия и Тайвань.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tyrone Siu, Reuters Фото: Tyrone Siu, Reuters

С ноября Китай постепенно смягчает свой самый строгий в мире режим изоляции, который длился почти три года. 8 января Пекин отменяет обязательный карантин для прибывающих в страну. Участники туротрасли ожидают, что за этим последует и большой поток туристов как в Россию, так и в Китай.

Это позволит восстановить допандемические доходы индустрии, отмечает глава комитета по развитию туризма Приморского краевого отделения «Опоры России» и директор турагентства «Катюша» Дмитрий Павлов: «О намерениях открыть границы в Китае говорят еще с 2021 года, ведь они заинтересованы в сотрудничестве, туризме, бизнесе. Поставки из КНР не прекратились, порты и переходы работают, грузопоток идет.

Однако в любом случае проблемы есть, часто необходимо личное присутствие — съездить на завод, выбрать оборудование, посмотреть. Если мы импортируем станки, то инженеры не могут приехать и их наладить, направить образцы. Дальше есть медицинский туризм, система образования, культурный обмен, спортивные мероприятия. Конечно, все это затормозилось.

Насколько с учетом роста заболеваемости в Китае такие меры разумны? Риски очень большие. После первых отмен ограничений рост заболеваемости в Китае в ноябре и декабре резко увеличился. Мы общаемся по логистике, по внешнеэкономической деятельности с представителями китайских заводов, компаний и видим, что один менеджер заболел, второй заболел. От очень многих моих друзей в Китае слышу, что болезнь не отступает.

Конечно, не хочется, чтобы и в Россию вернулась пандемия, а желающих поехать и в одну, и в другую сторону очень много. Но все это можно контролировать на погранпереходах — сдается тест, если он отрицательный, человек проходит. Может быть, стоит сделать для начала и какой-то лимит, например, там 300-500 человек в день».

Насколько оправдано открывать границу с Китаем на фоне таких темпов заболеваемости?Молекулярный биолог, генетик Кирилл Волков согласен, что в этом случае власти должны последовать за другими странами и ввести обязательное тестирование: «Коронавирус уже практически сейчас перешел в класс обычных ОРВИ, когда человек выздоравливает за полторы-две недели.

Проблема только в одном: он очень быстро распространяется. От COVID-19 спрятаться невозможно, в отличие от того же самого гриппа. Открытие границ, конечно, приведет к росту заболеваемости, особенно на Дальнем Востоке. Здесь надо считать, что для нас более выигрышно — увеличение количества случаев или дополнительная прибыль от туристов.

Причем сейчас, кроме ПЦР-тестов, существуют системы, которые тестируют наличие самого вируса в ротовой полости, а результаты готовы уже через 10-15 минут. Другой вопрос, что эти тесты не настолько чувствительны, как ПЦР. Они эффективны, когда коронавирус уже продуцируется в ротовой полости в больших количества. Такие пациенты самые опасные».

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству разработать собственные меры защиты населения на фоне вспышки коронавируса в Китае. Кроме того, тема будет обсуждаться и на площадке Еврокомиссии.

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Александр Рассохин