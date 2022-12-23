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Коммерсантъ FM
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Цена нефти Brent превысила $84 за баррель

Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE торговалась выше $84 за баррель. В последний раз она стоила выше этого уровня 5 декабря.

Цена февральского фьючерса в 22:33 по московскому времени составляла $84,12 за баррель. К 22:58 она скорректировалась до $83,97, рост к прошлым торгам составляет около 3,7%. Нефть WTI стоит $79,7 за баррель (+2,8%).

Аналитики Bank of America ранее опубликовали прогноз, согласно которому стоимость нефти Brent в 2023 году вырастет в среднем до $100 за баррель. Прошлый прогноз Bank of America предполагал роста до $110 за баррель.

О нехватке инвестиций в сырьевые рынки — в материале «Ъ» «От нефтяного рынка ждут нового роста цен».

Леонид Уварчев

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