От нефтяного рынка ждут нового роста цен

В 2023 году сырьевые рынки могут столкнуться с последствиями нехватки инвестиций, пишут в своем обзоре аналитики Goldman Sachs. Они отмечают, что даже значительный рост цен в начале года не привел к увеличению вложений в сырьевые проекты — главным препятствием к этому стало резкое повышение ставок центробанками, которое вызвало удорожание заимствований. Произошедшее сокращение запасов также усиливает риски существенных колебаний цен на сырье. Впрочем, аналитики полагают, что воздействие этого фактора будет менее выраженным в следующем году из-за более медленного роста ставок.

Напомним, нынешнее падение цен на сырьевые товары, в том числе на нефть (стоимость Brent в середине декабря снижалась почти до $75 за баррель, позднее вернувшись к уровням выше $80), вызвано опасениями относительно состояния мировой экономики в следующем году. В Goldman Sachs, впрочем, ждут роста деловой активности в Китае на фоне облегчения коронавирусных ограничений. Также аналитики банка полагают, что ФРС США снизит темпы ужесточения политики, и связывают возможное следующее «ралли» на нефтяном рынке как раз с восстановлением спроса в КНР (не исключая при этом возможной коррекции цен перед ростом).

Нынешний уровень цен на нефть учитывает сохранение объемов российской добычи и более низкий спрос в Китае, отмечают аналитики. Они исходят из того, что предложение нефти (с учетом ограничений на поставки из РФ — предполагается сокращение добычи на 600 тыс. б/с) вырастет не более чем на 1,1 млн б/с, тогда как спрос — на 2 млн б/с. Такой дисбаланс приведет к самому существенному увеличению роли ОПЕК с момента создания этой организации, предупреждают авторы обзора.

Отметим, что консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Focus Economics, предполагает сохранение ставок ЕЦБ и ФРС в 2023 году на уровнях, близких к ставкам конца этого года, а также сохранение стоимости Brent на уровне выше $90 за баррель. В Международном энергетическом агентстве не исключают роста цен на нефть по мере балансировки рынка ближе к весне следующего года, однако указывают на необходимость полной оценки последствий европейского эмбарго и потолка цен на российские поставки — декабрьский прогноз агентства предусматривает сокращение добычи РФ в следующем году на 1,4 млн б/с.

Татьяна Едовина