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Коммерсантъ FM
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Российские космонавты пройдут подготовку к выходу в космос с американского сегмента МКС

В 2022 году был подписан контракт на подготовку российских космонавтов к выходам в открытый космос с американского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщил «Роскосмос». Космонавты будут готовиться «к внекорабельной деятельности и робототехнике». Когда начнется подготовка, не уточняется.

В прошлый раз совместный выход в открытый космос совершили 21 июля 2022 года россиянин Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Саманта Кристофоретти. 15 декабря на «Союзе МС-22», состыкованном с МКС, произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения. Экипаж МКС не пострадал. «Роскосмос» направил МКС рекомендации по возвращению «Союза», но заверил в отсутствии предпосылок для этого. В этом году должны принять окончательное решение, NASA вместе с «Роскосмосом» изучает варианты возвращения экипажа МКС.

Лаура Кеффер

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