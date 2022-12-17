«Роскосмос» отправил на МКС рекомендации по возвращению «Союза», но заверил в отсутствии предпосылок для спуска

Центр управления полетами направил на Международную космическую станцию (МКС) новые рекомендации по срочному спуску для «Союза МС-22». «Роскосмос» заверил, что предпосылок для срочного возвращения корабля нет. Обшивка «Союза МС-22» ранее была повреждена.

Специалисты сообщили МКС о передаче новых рекомендаций в ходе переговоров, которые транслирует NASA. Представитель госкорпорации сказал, что «такие инструкции на корабле имеются всегда и они регулярно обновляются». «Никаких предпосылок для использования данных инструкций нет»,— сообщил «Роскосмос» ТАСС.

15 декабря на «Союзе» произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения корабля. Вероятной причиной повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека могло стать попадание микрометеорита. Из-за инцидента отменены выходы космонавтов «Роскосмоса» и NASA в открытый космос. Утверждается, что все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж в безопасности.

Леонид Уварчев