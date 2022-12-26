Решение о возвращении на Землю экипажа корабля «Союз МС-22» после утечки будет принято в 2023 году

Итоговое решение о возвращении экипажа корабля «Союз М-22», где ранее произошла утечка в системе охлаждения, на Землю с Международной космической станции (МКС) будет принято в 2023 году. Об этом сообщил исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев. Ранее ожидалось, что решение примут 27 декабря.
Сергей Крикалев
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
«Завтра (27 декабря — "Ъ") действительно планируется совещание на эту тему. Это еще не принятие окончательного решения. Будут рассматриваться доклады технических специалистов и приниматься организационные решения, как действовать дальше и как менять программу полета»,— сказал Сергей Крикалев журналистам (цитата по ТАСС).
Господин Крикалев также сообщил, что «Роскосмос» и NASA согласовали только один из двух перекрестных полетов, запланированных на 2023 год. По его словам, решение по второму полету будет зависеть от ситуации вокруг утечки на «Союзе МС-22». «Нештатная ситуация, видимо, наложит ограничения на программу полета. По перекрестному полету следующего года придется принимать дополнительное решение»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
15 декабря на «Союзе МС-22», состыкованном с МКС, произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения. Экипаж МКС не пострадал. По предварительной информации, радиатор мог быть поврежден микрометеоритом или космическим мусором.