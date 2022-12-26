Решение о возвращении на Землю экипажа корабля «Союз МС-22» после утечки будет принято в 2023 году

Итоговое решение о возвращении экипажа корабля «Союз М-22», где ранее произошла утечка в системе охлаждения, на Землю с Международной космической станции (МКС) будет принято в 2023 году. Об этом сообщил исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев. Ранее ожидалось, что решение примут 27 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Крикалев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Сергей Крикалев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Завтра (27 декабря — "Ъ") действительно планируется совещание на эту тему. Это еще не принятие окончательного решения. Будут рассматриваться доклады технических специалистов и приниматься организационные решения, как действовать дальше и как менять программу полета»,— сказал Сергей Крикалев журналистам (цитата по ТАСС).

Господин Крикалев также сообщил, что «Роскосмос» и NASA согласовали только один из двух перекрестных полетов, запланированных на 2023 год. По его словам, решение по второму полету будет зависеть от ситуации вокруг утечки на «Союзе МС-22». «Нештатная ситуация, видимо, наложит ограничения на программу полета. По перекрестному полету следующего года придется принимать дополнительное решение»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

15 декабря на «Союзе МС-22», состыкованном с МКС, произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения. Экипаж МКС не пострадал. По предварительной информации, радиатор мог быть поврежден микрометеоритом или космическим мусором.

Олеся Павленко