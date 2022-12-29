Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

NASA намерено вместе с «Роскосмосом» изучать варианты безопасного возвращения экипажа МКС

NASA и «Роскосмос» после аварии на «Союзе» будут вместе изучать варианты, прежде чем принять окончательное решение о том, как безопасно доставить экипаж Международной космической станции (МКС) на Землю, сообщило американское космическое агентство. Так она ответила на вопрос, рассматривается ли вариант возвращения россиян с использованием американского корабля Crew Dragon от SpaceX.

«Экипаж 68-й экспедиции остается в хорошем состоянии, выполняя ремонтные и исследовательские работы»,— сказала представитель NASA Келли Хампфрис «РИА Новости». Она не стала уточнять, просила ли российская сторона содействовать в возвращении космонавтов после аварии на «Союзе», и не стала раскрывать, какие варианты вызволения экипажа существуют.

15 декабря на «Союзе МС-22», состыкованном с МКС, произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения. Экипаж МКС не пострадал. «Роскосмос» направил МКС рекомендации по возвращению «Союза», но заверил в отсутствии предпосылок для этого.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...