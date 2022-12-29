NASA намерено вместе с «Роскосмосом» изучать варианты безопасного возвращения экипажа МКС

NASA и «Роскосмос» после аварии на «Союзе» будут вместе изучать варианты, прежде чем принять окончательное решение о том, как безопасно доставить экипаж Международной космической станции (МКС) на Землю, сообщило американское космическое агентство. Так она ответила на вопрос, рассматривается ли вариант возвращения россиян с использованием американского корабля Crew Dragon от SpaceX.

«Экипаж 68-й экспедиции остается в хорошем состоянии, выполняя ремонтные и исследовательские работы»,— сказала представитель NASA Келли Хампфрис «РИА Новости». Она не стала уточнять, просила ли российская сторона содействовать в возвращении космонавтов после аварии на «Союзе», и не стала раскрывать, какие варианты вызволения экипажа существуют.

15 декабря на «Союзе МС-22», состыкованном с МКС, произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения. Экипаж МКС не пострадал. «Роскосмос» направил МКС рекомендации по возвращению «Союза», но заверил в отсутствии предпосылок для этого.

Леонид Уварчев