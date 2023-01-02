Что происходит после ввода войск России на Украину. День 313-й

В Киеве повреждены объекты энергоинфраструктуры. В Брянской области в результате атаки украинского дрона пропал свет в одном селе. В ночь на 2 января в Воронежской области сбили разведывательный украинский беспилотник. Генсек НАТО призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:13. Запад устанет финансировать Украину, если та не сможет продемонстрировать новые успехи на поле боя. Такое мнение высказал бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен в эфире телеканала Fox News.

11:12. Предприятия Ростеха, которые задействованы в выполнении гособоронзаказа, продолжают работать в новогодние праздники. Об этом сообщил ТАСС глава госкорпорации Сергей Чемезов.

11:12. Также объект критической инфраструктуры получил повреждения в Киевской области в ночь на 2 января. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

11:11. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе в результате обстрелов повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Из-за этого в украинской столице начались аварийные отключения электричества. О пострадавших информации нет.

11:11. В Климовском районе Брянской области локализовали пожар на объекте энергоснабжения, начавшийся после атаки украинского БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз. ЧП случилось ранее сегодня, 2 января, в поселке отключилось электричество.

11:10. Ночью 2 января на подлете к Воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО разведывательный беспилотник, запущенный из Украины, сообщили изданию «Блокнот» в правительстве Воронежской области. По его данным, никто не пострадал, разрушений на земле нет.

11:10. Япония собирается пригласить на саммит G7 в Хиросиме президента Украины Владимира Зеленского. Ожидается, что он примет участие в онлайн-формате. Об этом сообщила газета Nikkei.

11:10. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам Запада необходимо разработать долгосрочный план поддержки Украины. По его словам, успехи Вооруженных сил Украины в ходе спецоперации не должны создавать иллюзий о возможной победе Киева в ближайшее время.