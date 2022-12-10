Шольц считает нужным продолжать контакты с российским президентом

Канцлер Германии Олаф Шольц считает нужным продолжить общение с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом господин Шольц заявил во время общения с избирателями в Потсдаме.

«Тем не менее, я буду продолжать с ним разговаривать, потому что хочу пережить момент, когда можно выйти из ситуации. А это невозможно, если вы не разговариваете друг с другом»,— заявил канцлер ФРГ, отметив, что у него «совершенно разные мнения» с президентом России (цитата по BR24).

Олаф Шольц отметил, что разговоры с ним всегда проходили вежливо. «По ту сторону телефона никто не кричит»,— сказал господин Шольц. Также он поделился, что пытался выучить русский язык. «Однажды я пытался учить в течение восьми часов в центре обучения для взрослых. Но, кроме алфавита, ничего не прижилось»,— заявил канцлер Германии. Но поскольку Владимир Путин очень хорошо говорит по-немецки, перевод в переговорах с ним не нужен, отметил Олаф Шольц.

С начала военной операции господин Шольц неоднократно разговаривал с господином Путиным по телефону с интервалом в несколько недель. Последний разговор в начале декабря ознаменовался «взаимными обвинениями», сообщает BR24.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова