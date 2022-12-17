Шольц призвал не «обрывать нить» диалога с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц не хочет «оборвать нить» диалога с российским президентом Владимиром Путиным. Он считает нужным поддерживать общение, несмотря на разногласия по Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олаф Шольц

Фото: Michele Tantussi, Reuters Олаф Шольц

Фото: Michele Tantussi, Reuters

«Важно, чтобы, несмотря на серьезные расхождения во мнениях, мы не дали оборваться нити переговоров с Россией»,— сказал господин Шольц в интервью газете Suddeutsche Zeitung (цитата по ТАСС).

Канцлер ФРГ также считает, что в долгосрочной перспективе, когда закончатся военные действия на Украине, «в какой-то момент» станет возможно возобновление взаимодействия с Россией. «Однако это время не сейчас»,— отметил Олаф Шольц.

С начала военной операции господин Шольц несколько раз созванивался с господином Путиным, последний — в начале декабря. Они проговорили час и обсуждали Украину. Канцлер Германии после этого сказал, что считает нужным продолжить общение с президентом РФ.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер