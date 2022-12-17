Шольц призвал не «обрывать нить» диалога с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц не хочет «оборвать нить» диалога с российским президентом Владимиром Путиным. Он считает нужным поддерживать общение, несмотря на разногласия по Украине.
Олаф Шольц
Фото: Michele Tantussi, Reuters
«Важно, чтобы, несмотря на серьезные расхождения во мнениях, мы не дали оборваться нити переговоров с Россией»,— сказал господин Шольц в интервью газете Suddeutsche Zeitung (цитата по ТАСС).
Канцлер ФРГ также считает, что в долгосрочной перспективе, когда закончатся военные действия на Украине, «в какой-то момент» станет возможно возобновление взаимодействия с Россией. «Однако это время не сейчас»,— отметил Олаф Шольц.
С начала военной операции господин Шольц несколько раз созванивался с господином Путиным, последний — в начале декабря. Они проговорили час и обсуждали Украину. Канцлер Германии после этого сказал, что считает нужным продолжить общение с президентом РФ.
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