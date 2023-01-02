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Коммерсантъ FM
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РСТ: самыми популярными безвизовыми странами остаются Египет, Таиланд и Турция

Самыми популярными у россиян безвизовыми странами остаются Турция, Египет и Таиланд, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Он уточнил, что также пользуются популярностью Мальдивы, Индонезия, Вьетнам, Куба, Доминикана, Венесуэла.

«Самые популярные направления — Турция, Египет и Таиланд»,— рассказал «РИА Новости» вице-президент РСТ. Господин Горин добавил, что гражданам РФ также не нужны визы для посещения Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Сербии, Узбекистана.

В декабре несколько летающих в Египет авиакомпаний попросили Росавиацию отменить запрет на полеты через Сирию, введенный с 2013 года. Воздушное пространство этой страны понадобилось перевозчикам с самолетами в двойной регистрации, когда их суда отказалась впускать Иордания. По состоянию на конец года Росавиация не получила гарантий безопасности полетов над Сирией. РСТ сообщал, что туры в Египет из России будут перебронировать по соглашению сторон.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Сирия нужна как воздух».

Лаура Кеффер

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