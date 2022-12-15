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Коммерсантъ FM
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Сирия нужна как воздух

Авиакомпании просят Росавиацию разрешить полеты над страной

По данным “Ъ”, несколько летающих в Египет авиакомпаний попросили Росавиацию отменить запрет на полеты через Сирию, введенный почти десять лет назад. Воздушное пространство этой страны понадобилось перевозчикам с самолетами в двойной регистрации, когда вслед за Турцией и Саудовской Аравией их суда отказалась впускать Иордания. Со сложностями столкнулись NordWind, «Икар» и iFly. В случае их ухода с маршрута некоторые эксперты опасаются роста цен на перелеты в Египет. Другие возражают, что при наличии альтернатив говорить о дефиците емкостей рано.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Несколько авиакомпаний обратились в Росавиацию с просьбой разрешить им летать в Египет через Сирию, рассказали “Ъ” источники в отрасли, в том числе близкие к Минтрансу. Потребность в этом возникла после того, как Турция, а затем Иордания, а также Саудовская Аравия, Эритрея и Йемен фактически перекрыли воздушный коридор самолетам с двойной регистрацией.

С этой проблемой столкнулись NordWind, аффилированный с ней «Икар» и iFly: самолеты в их парке все еще сохраняют регистрацию Бермуд и Ирландии (см. “Ъ” от 9 декабря). Собеседники в двух компаниях утверждают, что запрет связан с требованием Иордании и Саудовской Аравии предоставить иностранный страховочный сертификат А++. Но источники “Ъ” на страховом рынке возражают, что ограничения наложены из-за двойной регистрации. «Дебермудизированные» самолеты «Аэрофлота», Azur Air, Red Wings, а также SSJ 100 «России» и «Азимута», изначально зарегистрированные в РФ, продолжают полеты в Египет через Турцию.

Не называя компании, близкий к Минтрансу источник “Ъ” рассказал, что отрезанные от Египта перевозчики просят открыть им трассу протяженностью менее чем в 300 км над Сирией. Росавиация запретила использовать воздушное пространство этой страны в апреле 2013 года, после того как в СМИ появилась информация об угрозе ракетного обстрела самолета NordWind, следовавшего из Египта в Казань. По словам собеседника “Ъ”, Росавиация обратилась с вопросом о возможности снятия ограничений в МИД, где «получили подтверждение, что внешнеполитическое ведомство не возражает». При этом вопрос требует согласования с Минобороны. В Росавиации “Ъ” не ответили, “Ъ” направил запросы в Минобороны и МИД.

Если договориться о полетах через территорию Сирии, Турции или Саудовской Аравии не выйдет, то альтернативных маршрутов у испытывающих проблемы перевозчиков фактически не останется, полагает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Он допускает, что сокращение емкостей может привести к «корректировке цен на перелеты». Впрочем, другие собеседники “Ъ” отмечают, что с учетом оставшихся российских игроков и нескольких египетских перевозчиков этого произойти не должно.

Египет — одно из наиболее востребованных направлений организованных путешественников в осенне-зимнем сезоне. Согласно данным погранслужбы ФСБ, в январе—сентябре россияне совершили в страну 609,9 тыс. поездок. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечают, что они были преимущественно туристическими, и Египет находится на третьем месте среди выездных направлений. По словам Дмитрия Горина, сейчас Египет занимает третье-четвертое место по динамике продаж организованных туров. Но представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов указывает, что страна лидирует по количеству бронирований.

Рейсами в Египет через Иорданию пользовались многие крупные туроператоры. На самолетах iFly в Египет добираются, в частности, клиенты Tez Tour и Fun & Sun. В Tez Tour “Ъ” пояснили, что iFly уведомила компанию о переговорах с авиавластями Иордании с целью снятия ограничений, параллельно перевозчик ищет альтернативный маршрут для выполнения рейсов в Египет. 14 декабря, по словам представителя компании, перелеты в Египет осуществлялись по расписанию, в частности, над территорией Иордании. На момент публикации рейсы iFly на 15 декабря не были отменены.

Собеседник “Ъ” на туристическом рынке считает, что суммарно на рейсах NordWind, «Икар» и iFly в Египет могли добираться 2–3 тыс. человек в день. В случае остановки полетов последнего сложности с возвращением, по его мнению, возникнут примерно у 3 тыс. путешественников. «Туроператоры их вывезут, но в моменте это создаст напряжение — мест на ближайших рейсах нет, придется продлевать проживание в отеле и заниматься логистикой клиентов»,— рассуждает собеседник “Ъ”.

Айгуль Абдуллина, Александра Мерцалова

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