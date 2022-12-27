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Коммерсантъ FM
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Росавиация пока не получила гарантий безопасности полетов над Сирией

В Росавиации прокомментировали появляющуюся в СМИ информацию о планировании полетов через воздушное пространство Сирии. Сирийская сторона пока не предоставила ответа о выполнении рекомендаций Международной организации гражданской авиации в части обеспечения мер безопасности, отметили в агентстве. Сегодня, 27 декабря, глава Службы гражданской авиации Сирии сообщил, что страна открыла воздушное пространство для гражданских самолетов из России.

«В настоящее время в Сирийской Арабской Республике продолжает сохраняться напряженная ситуация из-за имеющего место вооруженного конфликта. В этой связи вопрос осуществления полетов гражданских воздушных судов российских авиакомпаний в воздушном пространстве Сирии требует комплексной оценки»,— заявило ведомство в своем Telegram-канале.

Ранее несколько летающих в Египет авиакомпаний попросили Росавиацию отменить запрет на полеты через Сирию, введенный почти десять лет назад. Воздушное пространство этой страны понадобилось перевозчикам с самолетами в двойной регистрации, когда вслед за Турцией и Саудовской Аравией их суда отказалась впускать Иордания. Со сложностями столкнулись NordWind, «Икар» и iFly. Запрет на полеты через Сирию был введен в апреле 2013 года.

О развитии ситуации читайте в публикации «Ъ» «Сирия нужна как воздух».

Мария Федотова

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