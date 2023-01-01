Минтруд проиндексировал пенсии на 4,8%

Министерство труда и социальной защиты РФ сообщило, что с 1 января 2023 года страховые пенсии проиндексировали на 4,8%. Решение принято в связи с высокой инфляцией 2022 года. Размер пенсий с учетом повышения составит 21 864 руб.

Также в ведомстве сообщили, что прожиточный минимум с 1 января повысят на 3,3%. В среднем по России он вырастет до 14 375 руб. Для трудоспособного населения сумма увеличится до 15 699 руб., для пенсионеров — до 12 363 руб., для детей — до 13 944 руб.

МРОТ проиндексируют на 6,3%. С 2023 года он составит 16 242 руб. «В целом по итогам двух этапов пенсии, прожиточный минимум и МРОТ выросли выше уровня фактической годовой инфляции»,— приводятся слова министра труда Антона Котякова на сайте ведомства.

28 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсий для неработающих пенсионеров. Согласно указу, средний размер пенсий должен составить 21 054 руб. В июле глава государства подписал закон об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единый Фонд пенсионного и социального страхования с 2023 года. 23 декабря правительство сообщило о выделении Пенсионному фонду 1,5 трлн руб. для выплаты пенсий, в том числе в 2023 году.

Подробнее о новой структуре — в материале «Ъ» «Фонд новой социальной ответственности».

Лусине Баласян