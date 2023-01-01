Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минтруд проиндексировал пенсии на 4,8%

Министерство труда и социальной защиты РФ сообщило, что с 1 января 2023 года страховые пенсии проиндексировали на 4,8%. Решение принято в связи с высокой инфляцией 2022 года. Размер пенсий с учетом повышения составит 21 864 руб.

Также в ведомстве сообщили, что прожиточный минимум с 1 января повысят на 3,3%. В среднем по России он вырастет до 14 375 руб. Для трудоспособного населения сумма увеличится до 15 699 руб., для пенсионеров — до 12 363 руб., для детей — до 13 944 руб.

МРОТ проиндексируют на 6,3%. С 2023 года он составит 16 242 руб. «В целом по итогам двух этапов пенсии, прожиточный минимум и МРОТ выросли выше уровня фактической годовой инфляции»,— приводятся слова министра труда Антона Котякова на сайте ведомства.

28 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсий для неработающих пенсионеров. Согласно указу, средний размер пенсий должен составить 21 054 руб. В июле глава государства подписал закон об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единый Фонд пенсионного и социального страхования с 2023 года. 23 декабря правительство сообщило о выделении Пенсионному фонду 1,5 трлн руб. для выплаты пенсий, в том числе в 2023 году.

Подробнее о новой структуре — в материале «Ъ» «Фонд новой социальной ответственности».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...