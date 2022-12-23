Правительство выделит на пенсионные выплаты 1,5 трлн рублей

Правительство направит 1,5 трлн руб. Пенсионному фонду для выплаты пенсий в этом и следующем годах. Эти средства также пойдут на федеральные надбавки неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума. Об этом сообщил на правительственном заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

«Мы сегодня направим Пенсионному фонду почти 1,5 трлн руб. Они пойдут на предоставление пенсий гражданам в текущем и в следующем годах, а также на специальные федеральные надбавки неработающим пенсионерам, чей доход ниже регионального прожиточного минимума»,— рассказал господин Мишустин.

Кроме того, как сообщил на заседании премьер, правительство подготовило законопроект, упрощающий получение выплат Героям России и Героям Труда. По упрощенной схеме не нужно подавать заявление о получении выплат и предоставлять необходимые документы. Процесс будет автоматизирован через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

Как сообщал Минтруд, в 2021 году Пенсионный фонд выделил на поддержку россиян более 10 трлн руб., 86% этой суммы пошли на пенсии, остальные средства — на поддержку семей с детьми, выплаты ветеранам и людям с инвалидностью.

В июле президент Владимир Путин подписал закон об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единый Фонд пенсионного и социального страхования с 2023 года.

Анастасия Ларина