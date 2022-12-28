Путин подписал закон о повышении пенсий для неработающих пенсионеров до 21 тыс. рублей в среднем

Президент России Владимир Путин подписал закон, который повысит размеры пенсий для неработающих пенсионеров. Средний размер пенсий составит 21 054 руб. с 1 января 2023 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон также вносит технические правки в существующее законодательство в связи с созданием Фонда пенсионного и социального страхования. Ранее его функции выполняли Пенсионный фонд России и Фонда социального страхования.

С 1 января 2023 года заработает Фонд пенсионного и социального страхования. Его возглавит Сергей Чирков, ранее он работал в Пенсионном фонде России.

Подробнее о новой структуре — в материале «Ъ» «Фонд новой социальной ответственности».

Олеся Павленко