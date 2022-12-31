1-й и 2-й армейские корпуса ДНР и ЛНР включены в состав ВС РФ

1-й и 2-й армейские корпуса Донецкой и Луганской народных республик включены в состав ВС РФ, следует из материалов Минобороны ко вручению президентом Владимиром Путиным боевых знамен. Об этом сообщает ТАСС.

Господин Путин сегодня, 31 декабря, утром посетил штаб Южного военного округа, который расположен в Ростове-на-Дону. Он пообщался с командующими и вручил знамена армейским корпусам, в том числе Донецкому и Луганскому. Там же было записано новогоднее обращение к россиянам.

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Мария Федотова