Путин записал новогоднее обращение в окружении военнослужащих

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина к жителям страны было записано не на фоне Кремля, как это делалось раньше, а в окружении военнослужащих. В начале поздравительной речи глава государства говорит, что 2022 год был годом «мощной консолидации российского общества», сообщает «РИА Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что новогоднее обращение было записано в окружении военных в штабе Южного военного округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Владимир Путин во время новогоднего обращение

Фото: кадр трансляции телеканала «Россия 1» Президент Владимир Путин во время новогоднего обращение

Фото: кадр трансляции телеканала «Россия 1»

Краснознаменный ордена Суворова Южный военный округ располагается на юго-западе страны. Его задачей является оборона юга Европейской части РФ. Штаб округа дислоцируется в Ростове-на-Дону.

2022 год стал временем важных шагов к обретению страной полного суверенитета, также заявил президент. Уходящий год стал годом «поистине поворотных и судьбоносных событий», отметил господин Путин. «Это был год трудных, необходимых решений, важнейших шагов к обретению полного суверенитета России»,— заявил президент. Произошедшие события стали рубежом, который заложил основу нашего общего будущего и истинной независимости, сказал Владимир Путин.

«За это сегодня мы и сражаемся, защищаем наших людей на наших же исторических территориях, в новых субъектах Российской Федерации, вместе строим и созидаем»,— заявил президент.

Президент отдельно поздравил весь личный состав вооруженных сил РФ, поблагодарив за службу. «Военнослужащие России, ополченцы, добровольцы сражаются сейчас за родную землю, за правду, справедливость»,— сказал господин Путин, подчеркнув, что все они — герои, которым сейчас труднее всего. Владимир Путин также заявил, что будет сделано все возможное для помощи семьям военных, погибших в ходе военной операции. «Мы сделаем все возможное, чтобы помочь семьям наших погибших товарищей поднять детей, дать им достойное образование, получить профессию»,— заявил президент.

Главное — это судьба России и защита Родины, заявил он в новогоднем обращении. Это — наш священный долг и перед предками и перед потомками, сказал господин Путин, отметив, что суверенное и безопасное будущее страны зависит только от силы и воли россиян.

Мария Федотова