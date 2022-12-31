Путин посетил штаб Южного военного округа

Президент России Владимир Путин утром 31 декабря посетил штаб Южного военного округа, который расположен в Ростове-на-Дону. Он пообщался с командующими и вручил знамена армейским корпусам, в том числе Донецкому и Луганскому. Там же было записано новогоднее обращение к россиянам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В начале поздравительной речи президент сказал, что в 2022 году произошла «мощная консолидация» российского общества. В конце речи он отметил, что «главное — это это судьба России и защита Родины». По словам президента, «это — наш священный долг и перед предками и перед потомками».

Как пояснил Дмитрий Песков, новогоднее обращение президента из штаба Южного военного округа будет показано во всех часовых поясах, передает ТАСС. Других обращений, сказал господин Песков, не будет.

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