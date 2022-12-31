Что происходит после ввода войск России на Украину. День 311-й

Нефтепродукты из России, прошедшие переработку за ее пределами, не будут попадать под действие потолка цен, сообщил Минфин США. Во время новогодних праздников к противовоздушной и противоракетной обороне Москвы будут привлечены 20 тыс. военных. В 2022 году мировые рынки акций и облигаций потеряли более $30 трлн. США передадут Украине ракеты ATACMS с дальностью до 300 км в 2023 году. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

10:43. В новогоднюю ночь к противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороне (ПРО) Москвы будут привлечены более 1,8 тыс. военных. Всего за время новогодних праздников и выходных в этих целях будут задействованы около 20 тыс. военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

10:42. Переработанные и перепроданные за пределами России нефтепродукты не будут попадать под действие потолка цен на нефтепродукты. Такие энергоносители не будут считаться российскими. Это следует из предварительной инструкции Минфина США, опубликованной на его сайте.

10:42. По итогам 2022 года мировые рынки акций и облигаций потеряли более $30 трлн. Это самый высокий показатель с окончания глобального финансового кризиса в 2008-м. Наиболее тяжелые потери на рынках вызвали инфляция, рост процентных ставок и военный конфликт России и Украины — Financial Times.

10:40. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что продолжит поддерживать Украину в 2023 году. Господин Шольц отметил, что военный конфликт России и Украины негативно влияет на жизнь граждан Германии.

10:40. Организатор «Евровидения» Мартин Эстердаль заявил, что решение об исключении России из конкурса было сложным. Однако, по его словам, это соответствует ценностям солидарности, взаимовыручки и объединению через музыку.

10:35. Вучич заявил, что Сербия не откажется от своей позиции по антироссийским санкциям.

10:34. Премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания продолжит оказывать помощь Украине в 2023 году. При этом он отметил, что предстоящий год будет сложным для страны из-за последствий украинского конфликта.

10:33. Россия и Китай продолжают сближаться на фоне военной операции на Украине, и это беспокоит США, заявил официальный представитель Госдепа.

10:33. Губернатор Одесской области Максим Марченко заявил, что в регионе ограничат работу энергоемких промпредприятий на праздниках. Он уточнил, что эти меры примут, чтобы высвободившееся электричество передать в жилые дома.