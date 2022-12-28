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Коммерсантъ FM
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НРД внес ясность

Какие шансы у российских инвесторов получить заблокированные акции

Центробанк скептически смотрит на перспективу разблокировки активов инвесторов, несмотря на разрешения Люксембурга и Бельгии. Документы, выданные депозитариями, не гарантируют, что россияне получат свои ценные бумаги и выплаты по ним, говорится в заявлении регулятора. ЦБ указывает на размытые формулировки в документах и сложность процедуры. При этом 28 декабря НРД со ссылкой на Euroclear разъяснил, как будет работать механизм разморозки. Инвесторы смогут не только продать активы, но и перевести их европейскому брокеру или банку, а также конвертировать в другую валюту.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сам европейский депозитарий не планирует выступать в качестве оператора, разрешение на операции будет предоставлять казначейство Бельгии. Однако речь идет об определенных сделках, поясняет специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen&Paper Кира Винокурова: «По сути, мы получили комментарий от бельгийского регулятора о том, что все равно нужны лицензии — идите за ними. Но для их получения есть ряд условий.

Что говорят эксперты о выводе средств россиян в Clearstream

Единственное — стало понятнее, что они подразумевают под продажей. Что касается перевода активов европейскому брокеру или банку, это возможно только с бумагами иностранных эмитентов. Если говорить о бумагах российских эмитентов, их можно лишь продать. Относительно конверсии тоже стало яснее, но не слишком. Конвертировать можно только рубли в иностранную валюту, а что делать с выплатами, которые изначально номинированы, например, в евро?

У россиян есть возможность перевести бумаги иностранных эмитентов в европейский банк или передать местному брокеру, но бельгийский регулятор говорит о том, что необходима фигура некоего гаранта. В целом таковым может выступать, допустим, европейская юридическая компания, адвокаты или консультанты, которые до сих пор в целом могут оказывать услуги физическим лицам в России.

Также регулятор отмечает, что таким гарантом может быть дочерняя европейская компания. Это, наверное, больше касается юрлиц, которые сохранили какое-то присутствие в Европе, и их "дочка" может поручиться.

Если мы говорим о физлицах, инвесторах, становится понятно, что в одиночку подаваться невозможно, поскольку нужны консультанты, которые выступят гарантом, подадут необходимые документы и так далее».

Но по какой стоимости инвесторы смогут продать замороженные активы? Опрошенные “Ъ FM” юристы соглашаются, что предсказать это сложно. Многое зависит от дальнейших действий российских и зарубежных депозитариев. По мнению аналитика компании «Золотой монетный дом» Дмитрия Голубовского, в первую очередь на цену и возможный дисконт влияет то, какой эмитент выпускал бумаги:

«Если бумаги выводятся иностранному брокеру, думаю, их можно будет продать по рынку, поскольку ликвидность глобальная. Если в НРД, она будет местная, а здесь с ценами может быть все что угодно. У нас курсы евро и доллара этой весной отставали от Forex на несколько процентов, потому что не было арбитража.

На каких условиях Бельгия позволит разблокировать активы российских инвесторов

Поэтому бумаги-то вы можете сюда вывести, но какой толк, если у вас не будет ликвидности? Их надо выводить туда, где можно продать. Отечественные активы могут быть распакованы просто в акции, которые торгуются на Московской бирже. Это касается всяких "Русагро" и прочих такого рода историй. Тогда они будут продвигаться с той ликвидностью, которая есть здесь на рынке».

Помимо ценных бумаг российских инвесторов в Euroclear также зависли платежи и по госдолгу. Центробанк оценивает перспективы возврата заблокированных активов банков как крайне низкие.

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Александр Рассохин

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