Бельгия на время снимает блокировку

Бельгия позволит разблокировать активы российских инвесторов, сообщение об этом появилось на сайте местного Минфина. Так же, как и в решении властей Люксембурга, там сказано, что совершить все операции нужно будет до 7 января 2023 года. Но есть и значительные отличия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Люксембург, который отвечает за Clearstream, позволяет перевести замороженные активы в другой депозитарий, который не попал под санкции, как НРД. Бельгия же, где хранится абсолютное большинство заблокированных денег, судя по опубликованной лицензии, разрешит только продать бумаги. Как все это будет работать? Отличий между люксембургской и бельгийской лицензией несколько, подчеркнул партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин:

«В первом случае говорится о том, что любое лицо может при расторжении правоотношений выпустить все эти бумаги, купонный доход и деньги, которые набежали. Там нет никакого требования к Due Diligence. Что говорит Бельгия? Она решила ввести институт под названием "гарант", то есть теперь все российские частные и институциональные инвесторы, депозитарии, желающие воспользоваться лицензией, должны найти в Европе физическое или юрлицо, которое как минимум дважды подпишется, что никто из санкционного списка дохода не получит.

Кроме того, бельгийская лицензия везде употребляет термин "sale", то есть заблокированные бумаги нужно куда-то продать.

В люксембургской ничего подобного нет, в ней просто отмечается что можно прекратить отношения и определить, куда дальше направить активы».

Что будет с дивидендами по бумагам и купонным доходом, пока непонятно. Речь идет о €340 млн, которые Euroclear заработал на активах российских инвесторов — это данные из финансового отчета компании за третий квартал. В опубликованных документах Минфина Бельгии прямых указаний, что делать с этими деньгами, нет. Вероятно, их судьба будет решаться уже после 7 января 2023-го, отметила специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова:

«Я все-таки считаю, что если речь идет о купонных выплатах, то здесь будет действовать механизм специальных лицензий, потому что в выпущенном тексте об этом ничего не говорится. Расширительное толкование вряд ли будет здесь использовано. Все ждали эту лицензию полгода. Вряд ли они за несколько дней ее как-то отредактируют. Между тем от российских инвесторов такие запросы существуют, в том числе и мы их сопровождали. Они включают несколько видов требований — это разблокировка бумаг и купонных и дивидендных выплат от этих активов. Это связанные требования, поэтому одновременно на них запросы подавались. Вот сейчас на одно из них вышла, грубо говоря, общая лицензия.

Что касается активов, которые останутся заблокированными после 7 января, то вряд их можно будет каким-то образом конфисковать, то есть они просто будут находиться на счетах».

После того, как решение о разморозке принял Минфин Люксембурга, российские брокеры заговорили о дефиците времени на оформление документов. При том, что в Clearstream, по данным Еврокомиссии, хранится активов россиян на €5 млрд, а в бельгийском Euroclear — на €50 млрд. Впрочем, независимый финансовый советник Наталья Смирнова полагает, что особых проблем с этим возникнуть не должно:

«Видимо, в праздники инвесторы будут работать. В Европе в январе нет первой нерабочей недели, поэтому теоретически успеть можно. Тем более все основные брокеры уже готовили документы и подавали индивидуальные лицензии на разблокировку, а это требует довольно серьезной работы. И они это сделали быстро, поэтому у них домашняя работа уже выполнена, они успеют до 7 января подать все необходимые документы. Сейчас основной момент, который требуется уточнить — в каком формате и что конкретно нужно предоставить. Это вопросы к Минфину Бельгии и Минфину Люксембурга».

Евросоюз ввел блокирующие санкции против НРД 3 июня 2022 года. Эта мера подразумевает полную заморозку активов компании в ЕС и запрет проводить сделки с депозитарием. Как именно будет проходить разблокировка, российские брокеры пока не знают: СМИ писали, что игроки рынка не получили конкретных инструкций от европейских регуляторов. Из сообщений на их сайтах только ясно, что лица, которые находятся под персональными санкциями, вернуть доступ к бумагам точно не смогут — за это брокер должен поручиться.

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Иван Якунин