«Аль-Наср» сообщил о подписании контракта с Криштиану Рональду

Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» подтвердил информацию о подписании контракта с футболистом Криштиану Роналду. Пресс-служба клуба опубликовала фотографию футболиста в своем Twitter. Ранее о соглашении сообщал телеканал Al Arabiya.

«Это подписание не только вдохновит наш клуб на еще больший успех, но и вдохновит нашу лигу, нашу нацию и будущие поколения мальчиков и девочек быть лучшей версией самих себя. Добро пожаловать Криштиану в твой новый дом "Аль-Наср"»,— сказано в сообщении клуба в Twitter.

В ноябре Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» по соглашению сторон. В декабре испанское издание Marca писало, что Рональду заключил контракт на два с половиной сезона с «Аль-Насром». Тогда футболист отрицал переход.

Олеся Павленко