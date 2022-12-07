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Коммерсантъ FM
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Криштиану Роналду опроверг переход в саудовский «Аль-Наср» с 1 января

Португальский футболист Криштиану Роналду опроверг переход в футбольный клуб Саудовской Аравии «Аль-Наср» с 1 января. В начале декабря испанское издание Marca со ссылкой на источники сообщило, что футболист заключил контракт с «Аль-Наср» на два с половиной сезона, согласно которому он будет получать зарплату в €200 млн за сезон.

«Нет, это неправда»,— ответил футболист на вопрос журналистов о переходе в другой клуб после матча сборных Португалии и Швейцарии на чемпионате мира в Катаре, его слова приводит португальское издание Record.

В конце ноября Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед». Соглашение расторгли по обоюдному согласию сторон из-за того, что в одном из интервью футболист он рассказал о неуважении к главному тренеру «Манчестера» Эрику тен Лагу.

Анастасия Ларина

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