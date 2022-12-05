СМИ: Роналду станет футболистом саудовского «Аль-Насра» с 1 января

Португальский футболист Криштиану Роналду с 1 января будет играть за саудовский футбольный клуб «Ан-Наср», контракт рассчитан на два с половиной сезона. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Криштиану Роналду

Фото: Thaier Al-Sudani, Reuters Криштиану Роналду

Фото: Thaier Al-Sudani, Reuters

По данным газеты, при сотрудничестве с «Ан-Насром» Криштиану Роналду станет самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Заработок футболиста приблизится к €200 млн за сезон.

Криштиану Роналду ушел из «Манчестер Юнайтед» в конце ноября. До этого он дал интервью, в котором подверг резкой критике руководство футбольного клуба, в частности главного тренера команды нидерландца Эрика тен Хага. Контракт был расторгнут по соглашению сторон — новый клуб португальца не будет платить за него компенсацию и может нанять его уже в январе, когда откроется трансферное окно.

Подробнее о переходе Криштиану Роналду в «Ан-Наср» — в материале «Ъ» «Криштиану Роналду оценили на пять сотен».

Дарья Эрозбек