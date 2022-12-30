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Коммерсантъ FM
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Al Arabiya: Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром»

Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» заключил контракт с португальским футболистом Криштиану Роналду до лета 2025 года. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. Подробности сделки не приводятся.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Фото: Carl Recine, Reuters

Криштиану Роналду

Фото: Carl Recine, Reuters

В начале декабря испанское издание Marca сообщило, что футболист заключил контракт с «Аль-Насром» на два с половиной сезона. Зарплата, согласно контракту, составит €200 млн за сезон. Сам Криштиану Роналду опроверг информацию о переходе.

В конце ноября португалец покинул «Манчестер Юнайтед». Соглашение расторгли по обоюдному согласию сторон. Причиной стало то, что в одном из интервью футболист рассказал о неуважении к главному тренеру «Манчестера» Эрику тен Хагу.

Дарья Эрозбек

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