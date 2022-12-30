Россия и Белоруссия будут наращивать совместную группировку войск в зависимости от обстановки

Обстановка на украино-белорусской границе остается напряженной. Киев в целях разведки пускает над Белоруссией беспилотники, провоцируя региональный конфликт. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. По его словам, Москва и Минск будут принимать решение о наращивании совместной группировки войск в зависимости от динамики ситуации.

«Развертывание группировки на территории Беларуси идет по ранее утвержденному плану. На сегодняшний день она достаточна и адекватна складывающейся обстановке. Безусловно, в зависимости от динамики ситуации будут приниматься соответствующие решения о дальнейшем ее наращивании в том составе, который гарантированно остудит любые "горячие головы"»,— сказал господин Вольфович в интервью «Sputnik Беларусь».

Он отметил, что «новые вызовы» формируют основу для ускорения взаимовыгодного сотрудничества, реального импортозамещения и укрепления независимости России и Белоруссии «от деструктивной политики недружественных стран». Два государства сохраняют приверженность идее создания Союзного государства.

По словам госсекретаря белорусского Совбеза, стороны продолжают формировать единое оборонное пространство. Принята общая военная доктрина, ведется совместное военное планирование, функционируют региональная группировка войск и единая система ПВО.

В конце декабря стало известно, что российские военные, прибывшие в Белоруссию в рамках создания региональной группировки войск, проведут тактические учения. 19 декабря президент России Владимир Путин впервые за три года прибыл в Минск — на переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Они обсудили, в частности, вопросы безопасности и вопросы белорусско-российской интеграции. Западные страны обвиняют Белоруссию в том, что с ее территории наносятся удары по Украине.

29 декабря вблизи деревни Горбаха Ивановского района Брестской области Белоруссии упала ракета С-300. Белорусское Минобороны утверждает, что она была выпущена с территории Украины. В ведомстве считают, что это могло быть провокацией.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Белоруссии прилетело».

Дарья Эрозбек