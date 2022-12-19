Путин прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко

Президент России Владимир Путин прилетел в Минск, там он проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Как сообщили ранее в Кремле, встреча двух президентов пройдет «с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства». По сообщению пресс-службы белорусского президента, в рамках переговорах господа Путин и Лукашенко обсудят вопросы безопасности, экономического взаимодействия, меры реагирования на возникающие вызовы, а также наиболее актуальные вопросы белорусско-российской интеграции.

Ожидается, что по результатам встречи Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут пресс-конференцию.

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