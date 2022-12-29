Белоруссии прилетело

Белоруссия стала третьей не участвующей напрямую в боевых действиях на Украине страной, куда залетела ракета из зоны конфликта. Как сообщает государственное агентство БелТА, она была запущена из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 и сбита белорусским ПВО. До этого похожие инциденты были в Польше и Молдавии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обломки ракеты С-300 на территории Белоруссия

Фото: «Белорусский силовик» / Telegram Обломки ракеты С-300 на территории Белоруссия

Фото: «Белорусский силовик» / Telegram

«Сегодня в промежутке с 10:00 до 11:00 на территории Белоруссии зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300, прилетевшей с территории Украины,— сообщило белорусское агентство БелТА.— О происшествии немедленно был проинформирован глава государства (Александр Лукашенко.— "Ъ"). По его поручению группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны устанавливает причины падения».

На кадрах, которые опубликовало агентство со ссылкой на Telegram-канал «Белорусский силовик», можно видеть обломки ракеты на распаханной земле. «По имеющейся информации, рассматриваются две основные версии произошедшего: залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону, либо ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси»,— добавляют в издании.

Немного позднее военные уточнили, что верна именно вторая версия: «в районе 10 часов силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель».

Как уточнили в Минобороны республики, ракета упала неподалеку от деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. Она расположена в 15 км от украинской границы. По предварительным данным, обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины.

Таким образом, Белоруссия стала уже третьей страной, пострадавшей от боевых действий на Украине, но не вовлеченной в них напрямую.

До этого 15 ноября громкий инцидент произошел в польском селе Пшеводув, где в результате падения ракеты, прилетевшей со стороны Украины, погибли два человека. Учитывая, что Польша входит в НАТО, случай сразу же стал обсуждаться не только в Варшаве, но и в Брюсселе, однако после недолгих разбирательств все пришли к выводу, что речь шла об украинской ракете ПВО, которая пересекла границу по ошибке. «Наш предварительный анализ говорит, что взрыв произошел из-за работы ПВО Украины, которая защищала украинскую территорию,— заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.— Нет никаких знаков, что это преднамеренная атака. И нет знаков, что Россия готовит военные действия против НАТО».

Уже в декабре ракету на своей территории обнаружили молдавские пограничники. «Недалеко от города Бричаны в саду была обнаружена ракета. Взрывоопасный предмет выявил патруль пограничной полиции. В соответствии с планами действий МВД пограничная служба оцепила территорию, где была обнаружена ракета, на место происшествия вызваны саперы»,— заявили в ведомстве.

Кирилл Кривошеев