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Коммерсантъ FM
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На территорию Белоруссии упала ракета С-300

Сегодня, 29 декабря, в промежутке с 10:00 до 11:00 в Белоруссии зафиксировано падение ракеты комплекса С-300, сообщает «Белта». По информации агентства, ракета прилетела с территории Украины. Министерство обороны Белоруссии сообщило, что ракета упала у населенного пункта Иваново Брестской области, недалеко от границы с Украиной. О происшествии проинформирован президент страны Александр Лукашенко.

Обломки ракеты С-300 на территории Беларуси

Обломки ракеты С-300 на территории Беларуси

Фото: «Белорусский силовик» / Telegram

Обломки ракеты С-300 на территории Беларуси

Фото: «Белорусский силовик» / Telegram

По данным агентства, Следственный комитет и Минобороны республики рассматривают две основные версии произошедшего: залет ракеты на территорию Белоруссии, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону, либо ракета сбита в результате работы систем ПВО Белоруссии.

Это не первый случай падения ракеты на приграничную с Украиной территорию стран, не участвующих в конфликте. 15 ноября на польскую деревню Пшеводув, находящуюся рядом с украинской границей, упала ракета, в результате чего погибли два гражданина Польши. Президент Польши Анджей Дуда назвал ее падение несчастным случаем. В НАТО говорили, что ракета была выпущена подразделением украинской ПВО по ошибке.

5 декабря пограничная служба Молдавии обнаружила неразорвавшуюся ракету около города Бричаны на севере страны. По предварительным данным, ракета упала в ходе ударов по Украине. Кому именно она принадлежала, не установлено. В конце октября также во время обстрела обломки сбитой украинскими военными ракеты упали в одном из населенных пунктов Молдавии. После этого власти республики выслали из страны российского дипломата.

О событиях 309-го дня после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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