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Коммерсантъ FM
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В Курской области обстреляли два населенных пункта

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что сегодня, 29 декабря, под минометный обстрел со стороны Украины попали село Гуево в Суджанском районе и поселок Теткино в Глушковском.

«Пострадавших нет, но если в Гуево обошлось без повреждений, то в Теткино, по предварительным данным, нанесен ущерб шести домовладениям. Один из домов серьезно разрушен — он пострадал от прямого попадания»,— написал губернатор.

Также в Теткино в результате обстрела перебита газовая труба, повреждена линия энергоснабжения, поселок в данный момент частично обесточен. Губернатор пообещал, что в ближайшее время системы жизнеобеспечения будут восстановлены.

Сегодня, 29 декабря, под обстрел попали территории других приграничных регионов. В Брянской области и Белгороде сработали системы противовоздушной обороны. В Белгородской области от падения снарядов пострадали дома.

С конца февраля власти приграничных регионов сообщают об обстрелах со стороны Украины. А в Курской области возводится защитная засечная черта, также в регион прибыли дополнительные подразделения ВС РФ.

Сергей Толмачев, Воронеж

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