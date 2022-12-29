В Курской области обстреляли два населенных пункта

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что сегодня, 29 декабря, под минометный обстрел со стороны Украины попали село Гуево в Суджанском районе и поселок Теткино в Глушковском.

«Пострадавших нет, но если в Гуево обошлось без повреждений, то в Теткино, по предварительным данным, нанесен ущерб шести домовладениям. Один из домов серьезно разрушен — он пострадал от прямого попадания»,— написал губернатор.

Также в Теткино в результате обстрела перебита газовая труба, повреждена линия энергоснабжения, поселок в данный момент частично обесточен. Губернатор пообещал, что в ближайшее время системы жизнеобеспечения будут восстановлены.

Сегодня, 29 декабря, под обстрел попали территории других приграничных регионов. В Брянской области и Белгороде сработали системы противовоздушной обороны. В Белгородской области от падения снарядов пострадали дома.

С конца февраля власти приграничных регионов сообщают об обстрелах со стороны Украины. А в Курской области возводится защитная засечная черта, также в регион прибыли дополнительные подразделения ВС РФ.

Сергей Толмачев, Воронеж