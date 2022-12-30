Что происходит после ввода войск России на Украину. День 310-й

30 декабря в ЛНР рассмотрят проект новой конституции республики уже в составе России, узнал «Ъ». По данным Bloomberg, богатейшие россияне потеряли почти $93 млрд с начала года. В частности, из-за санкций их состояния уменьшились на $47 млрд. Японские компании продолжат страхование судов в водах РФ от военного ущерба до марта. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:40. В Одессе более 400 тыс. абонентов сегодня остаются без света, а электротранспорт не работает, сообщают власти.

10:40. Военный омбудсмен Украины Вербицкая заявила, что пропавшими без вести с украинской стороны числятся 15 тыс. человек, часть из них гражданские.

10:39. Парламент ЛНР единогласно поддержал принятие новой конституции.

9:59. ФСБ задержала гражданина Украины, готовившего террористическое преступление по заданию украинских спецслужб на Северном Кавказе.

9:44. Административное здание частично повреждено в Голосеевском районе Киева, сообщил в пятницу глава городской военной администрации Сергей Попко. «Один из барражирующих боеприпасов... попал в административное здание в Голосеевском районе столицы, в результате чего здание было частично разрушено... Все данные уточняются»,— написал Попко в своем Telegram-канале.

9:43. Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в очередной раз заявил, что считает неправомерным конфисковывать имущество российских граждан, которые покинули страну.

9:17. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что поставки вооружений Украине странами альянса быстро приведут к перемирию.

9:06. Советник офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что украинские войска несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара. Оба этих города находятся в Донецкой народной республике.

9:02. Согласно опросу будапештского исследовательского центра Szazadveg, 53% граждан стран Евросоюза (ЕС) считают, что антироссийские санкции нанесли ущерб и европейской, и российской экономике. 37% респондентов убеждены, что ограничения сильнее вредят ЕС. 10% заявили, что в основном от санкций пострадала Россия.

9:01. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя возможность переноса боевых действий на территорию России, заявил, что украинская армия может пересечь российскую границу, если это будет необходимо для защиты страны.