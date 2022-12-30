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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 310-й

Онлайн-трансляция: новости и заявления 30 декабря

30 декабря в ЛНР рассмотрят проект новой конституции республики уже в составе России, узнал «Ъ». По данным Bloomberg, богатейшие россияне потеряли почти $93 млрд с начала года. В частности, из-за санкций их состояния уменьшились на $47 млрд. Японские компании продолжат страхование судов в водах РФ от военного ущерба до марта. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:40. В Одессе более 400 тыс. абонентов сегодня остаются без света, а электротранспорт не работает, сообщают власти.

10:40. Военный омбудсмен Украины Вербицкая заявила, что пропавшими без вести с украинской стороны числятся 15 тыс. человек, часть из них гражданские.

10:39. Парламент ЛНР единогласно поддержал принятие новой конституции.

9:59. ФСБ задержала гражданина Украины, готовившего террористическое преступление по заданию украинских спецслужб на Северном Кавказе.

9:44. Административное здание частично повреждено в Голосеевском районе Киева, сообщил в пятницу глава городской военной администрации Сергей Попко. «Один из барражирующих боеприпасов... попал в административное здание в Голосеевском районе столицы, в результате чего здание было частично разрушено... Все данные уточняются»,— написал Попко в своем Telegram-канале.

9:43. Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в очередной раз заявил, что считает неправомерным конфисковывать имущество российских граждан, которые покинули страну.

9:17. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что поставки вооружений Украине странами альянса быстро приведут к перемирию.

9:06. Советник офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что украинские войска несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара. Оба этих города находятся в Донецкой народной республике.

9:02. Согласно опросу будапештского исследовательского центра Szazadveg, 53% граждан стран Евросоюза (ЕС) считают, что антироссийские санкции нанесли ущерб и европейской, и российской экономике. 37% респондентов убеждены, что ограничения сильнее вредят ЕС. 10% заявили, что в основном от санкций пострадала Россия.

9:01. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя возможность переноса боевых действий на территорию России, заявил, что украинская армия может пересечь российскую границу, если это будет необходимо для защиты страны.

Военная операция на Украине

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