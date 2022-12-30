Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пеле

Президент России Владимир Путин направил бразильскому коллеге Жаиру Мессиасу Болсонару телеграмму с соболезнованиями по поводу смерти футболиста Пеле. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Пеле во время встречи в 2017 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Пеле во время встречи в 2017 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Эдсон Арантес до Нассименто (настоящее имя футболиста.— "Ъ") был выдающимся сыном бразильского народа. Благодаря его таланту, уникальному мастерству, красивой, завораживающей игре, футбол стал любимым видом спорта для миллионов людей во всем мире, в том числе в России»,— говорится в телеграмме.

Владимир Путин отметил, что ему удалось лично общаться с Пеле, которого президент назвал замечательным человеком. Господин Путин попросил передать слова сочувствия родным и близким футболиста, а также всем гражданам Бразилии.

Единственный в футболе трехкратный чемпион мира Пеле скончался вчера, 29 декабря, на 83-м году жизни. С конца 2021 года футболист проходил лечение рака толстой кишки. Пеле умер в больнице города Сан-Паулу спустя несколько дней после того, как ее врачи признали, что химиотерапия перестала приносить результаты.

Правительство Бразилии объявило в стране траур с 29 по 31 декабря включительно. Прощание с Пеле состоится в понедельник, 2 января, похороны — 3 января.

Подробнее о жизни и карьере Пеле — в материале «Ъ» «Футбол потерял короля».

Милена Костерева