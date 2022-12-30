В Бразилии объявлен трехдневный траур в связи со смертью Пеле

Правительство Бразилии объявило в стране траур в связи со смертью футболиста Пеле. Траур введен с 29 по 31 декабря включительно. Соответствующий документ опубликован в правительственном вестнике Diario Oficial da Uniao.
Спортсмен умер накануне на 83 году жизни. Причиной стал отказ органов на фоне рака толстой кишки, которым он болел с 2021 года. Его состояние ухудшалось с конца ноября. Прощание с Пеле состоится в понедельник, 2 января, похороны — 3 января.
Подробнее о его карьере — в материале «Ъ» «Футбол потерял короля».
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Путь Пеле к успеху
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