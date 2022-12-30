Похороны Пеле планируются 3 января

Прощание с футболистом Пеле состоится в понедельник, 2 января, похороны — 3 января, сообщил футбольный клуб «Сантос». Спортсмен умер вчера, 29 декабря, в возрасте 82 лет. Врачи назвали причиной отказ органов на фоне рака толстой кишки, которым он болел с 2021 года.
По данным портала G1, Пеле похоронят в бразильском городе Сантос в штате Сан-Паулу на вертикальном кладбище Memorial Necropole Ecumenica. Оно вошло в книгу рекордов Гиннеса, в здании кладбища более 30 этажей. Его построил аргентинец Хосе Альтстут, который был другом Пеле. Футболист сам купил место на этом кладбище 19 лет назад. На церемонии похорон будут присутствовать только семья и близкие друзья.
В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке, после чего ему был назначен курс химиотерапии. 3 декабря у него диагностировали респираторную инфекцию. С конца ноября состояние футболиста ухудшалось. 27 декабря акционер агентства спортивного менеджмента TSG Фрэнк Халид сообщил, что Пеле попрощался с близкими.
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Путь Пеле к успеху
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