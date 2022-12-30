Похороны Пеле планируются 3 января

Прощание с футболистом Пеле состоится в понедельник, 2 января, похороны — 3 января, сообщил футбольный клуб «Сантос». Спортсмен умер вчера, 29 декабря, в возрасте 82 лет. Врачи назвали причиной отказ органов на фоне рака толстой кишки, которым он болел с 2021 года.

По данным портала G1, Пеле похоронят в бразильском городе Сантос в штате Сан-Паулу на вертикальном кладбище Memorial Necropole Ecumenica. Оно вошло в книгу рекордов Гиннеса, в здании кладбища более 30 этажей. Его построил аргентинец Хосе Альтстут, который был другом Пеле. Футболист сам купил место на этом кладбище 19 лет назад. На церемонии похорон будут присутствовать только семья и близкие друзья.

В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке, после чего ему был назначен курс химиотерапии. 3 декабря у него диагностировали респираторную инфекцию. С конца ноября состояние футболиста ухудшалось. 27 декабря акционер агентства спортивного менеджмента TSG Фрэнк Халид сообщил, что Пеле попрощался с близкими.

Фотогалерея Путь Пеле к успеху Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, родился 23 октября 1940 года в небольшом бразильском городе в бедной семье. Его отец когда-то был футболистом и рано начал учить игре сына. В семь лет Пеле попал в свою первую команду, где отличился зрелищной и результативной игрой в атаке. В 15 лет благодаря покровительству бывшего игрока сборной Бразилии и тренера команды Пеле Валдемара де Брито молодой игрок стал членом футбольного клуба «Сантос» Фото: AP «Футбол — это команда, коллектив, а не один-два-три звездных игрока»

Пеле играл за «Сантос» в течение 18 лет, за это время он становился чемпионом штата Сан-Паулу 11 раз, столько же раз — лучшим бомбардиром турнира, шесть раз его команда выигрывала Кубок Бразилии и два раза — Кубок Либертадорес и Межконтинентальный Кубок. За сборную Бразилии Пеле начал играть в 1958 году, дебютировав на Чемпионате в Швеции Фото: AP В 1965 году сборная Бразилии приехала в Москву для матча со сборной СССР (на фото). В 1958 году бразильцы играли с русскими на шведском поле и одержали решительную победу (3:0). Последующие игры со сборными Уэльса, Франции и Швеции сделали Пеле самым молодым чемпионом в истории мировых первенств Фото: Бочинин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Впервые Пеле женился в 1966 году на Розмари дос Рейс Шолби. Пара прожила вместе до 1982 года. За это время у них родились трое детей: Келли Кристина (1967), Эдсона (1970) и Женнифер (1978) Фото: AP «Энтузиазм — это все. Он должен быть тугой и вибрирующий, как гитарная струна» Фото: AP Чемпионат 1970 года (на фото) стал триумфальным для Пеле и бразильской команды. После победы на чемпионате в Мексике Пеле стал единственным в истории игроком, удостоившимся звания чемпиона мира трижды. Из 14 сыгранных им матчей в 12 он забивал голы Фото: AP / File В 1975 году Пеле ушел из «Сантоса» в американскую команду «Космос». Объяснение его решения, которое стало сенсацией, крылось в денежных затруднениях, которые испытывал футболист. Кроме того, в интервью он заявлял о стремлении популяризировать футбол в США. Подписание контракта с «Космосом» сделало Пеле самым высокооплачиваемым футболистом мира. Со второй задачей ему также удалось справиться — посещаемость матчей в США выросла почти в десять раз

На фото: с президентом США Ричардом Никсоном Фото: AP / Henry Burroughs 1 октября 1977 года Пеле ушел из футбола, сыграв свой прощальный матч, в котором по одному тайму сыграл за «Космос» и «Сантос». К тому времени он был обладателем множества кубков и наград и таких званий, как чемпион США, лучший игрок чемпионата мира 1970 года и др. Фото: AP / Richard Drew В течение своей карьеры Пеле неоднократно признавался лучшим футболистом. В частности, он был удостоен звания лучшего футболиста XX века по версии футбольной комиссии ФИФА, лучшего спортсмена XX века по версии Международного олимпийского комитета и лучшего игрока XX века по версии журналов World Soccer, France Football, Guerin Sportivo и Placar Фото: AP / Ray Stubblebine «Успех не случайность. Это тяжелая работа, настойчивость, обучение, изучение, жертвоприношение и прежде всего любовь к тому, что вы делаете или учитесь делать»

На фото: с художником и фотографом Энди Уорхолом Фото: AP / Claudia Larson Несмотря на то, что Пеле принадлежит титул «король футбола», титул «король голов» принадлежит другому известному футболисту из Венгрии Ференцу Пушкашу. В 528 матчах ему удалось забить 512 мячей Фото: AP / Str/Mattioli Повторно Пеле женился в 1994 году. Его супругой стала Ассирия Лемос Сейшас. В браке у пары родились близнецы Жошуа и Селесте, но в итоге Пеле и Ассирия развелись Фото: AP / Altamiro Nunes В 2002 году Пеле открыто признал, что у него есть 32-летняя дочь, ранее не представленная широкой публике. Флавиа Кристина Курц де Карвалью, физиотерапевт из Сан-Паулу, лично узнала отца только в 1994 году, и Пеле, хотя и предпочел тогда не придавать дело огласке, сразу признал в ней свою кровь. Знаменитый футболист даже оплатил учебу дочери, родившейся в результате короткого романа, случившегося еще в 1968 году. Вообще, тогда Пеле не в первый раз пришлось слышать отголоски бурной молодости. В 1991 году дочь домохозяйки из города Сантос доказала отцовство Пеле через суд Фото: AP / Roberto Pfeil «Я признаю, что жизнь лидера является трудной, что он будет больше страдать от травм, чем большинство мужчин, и что многие из этих травм не будут случайными»

На фото: с президентом ЮАР Нельсоном Манделой (1995) Фото: Reuters «Россия станет чемпионом мира по футболу, когда Бразилия выиграет чемпионат мира по хоккею»

С Россией Пеле связывают долгие деловые отношения. В России Пеле был несколько раз — в 1965 году он покорил московскую публику, продемонстрировав блестящую игру в матче со сборной СССР. В 1988-м приезжал на церемонию открытия гольф-клуба. Третий визит состоялся в январе 1997 года — король футбола приехал рекламировать кофе Pele. В 2003 году он открывал новое футбольное поле с искусственным покрытием, построенное детским социальным фондом «Республика спорт» и ВДО «Спортивная Россия» на территории школы-интерната №24 в Зюзино Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Пеле для Бразилии — не просто футболист. В начале спортивной карьеры он стал символом своей страны. Когда футболист написал автобиографию «Я — Пеле», неграмотные бразильцы специально учились читать. Тогда Министерство просвещения Бразилии вручило футболисту золотую медаль. Кроме того, в Бразилии действует специальный указ, провозглашающий знаменитого нападающего «национальным достоянием» страны Фото: AP / Dominic Favre «В течение 20 лет они задавали мне вопрос: кто самый великий? Марадона или Пеле? Я отвечаю, что все, что вам нужно сделать, это посмотреть на факты — кто играет правой ногой, а кто головой»

На фото: с футболистом Дэвидом Бэкхемом Фото: AP / Jason DeCrow Во время ЧМ-2014 в Бразилии Пеле призвал соотечественников отказаться от акций протеста, отложив их до окончания турнира. Многочисленные протесты бразильцев из-за уменьшения средств, выделяемых государством на социальные нужды из-за подготовки к проведению чемпионата мира, вспыхнули по всей Бразилии во время Кубка Конфедераций-2013, который состоялся в июне 2013 года. По словам Пеле, футбол и коррупция политиков — это разные вещи, а спорт всегда возвеличивал Бразилию. «Страна будет полна туристами, она получит свою выгоду от них, а сами бразильцы разрушают такой праздник, многие этого не поймут» Фото: AP / Eraldo Peres В 2014 году Руководство Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) заявило о намерении вручить награду «Золотой мяч» нападающему Пеле в знак признания его выдающихся заслуг. «Я выиграл три чемпионата мира, но в те годы данной премии еще не существовало. Поэтому руководство FIFA решило все-таки наградить меня по совокупности заслуг», — прокомментировал эту новость 73-летний Пеле. Приз ему вручил президент FIFA Йозеф Блаттер Фото: AP / Martin Meissner «Все это практика»

Пеле — автор не одного футбольного рекорда. Ему принадлежит 1281 забитый мяч в 1363 матчах. В профессиональный футбол он играл 21 год. На его счету 32 выигранных чемпионата, из которых три — мировые. Футболист — автор 90 хет-триков, более 30 раз он забивал по четыре мяча за матч, в четырех матчах — по пять, а в 1964 году он забил восемь голов в ворота бразильского клуба «Ботафога»

На фото: президент России Владимир Путин, Пеле и аргентинский футболист Диего Марадона Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото «Однажды мы вместе попинаем мяч на небесах»

Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет из-за полиорганной недостаточности, вызванной раком толстой кишки. В начале декабря футболист был переведен в отделение паллиативной помощи Фото: AP / Eraldo Peres Следующая фотография 1 / 21 Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, родился 23 октября 1940 года в небольшом бразильском городе в бедной семье. Его отец когда-то был футболистом и рано начал учить игре сына. В семь лет Пеле попал в свою первую команду, где отличился зрелищной и результативной игрой в атаке. В 15 лет благодаря покровительству бывшего игрока сборной Бразилии и тренера команды Пеле Валдемара де Брито молодой игрок стал членом футбольного клуба «Сантос» Фото: AP «Футбол — это команда, коллектив, а не один-два-три звездных игрока»

Пеле играл за «Сантос» в течение 18 лет, за это время он становился чемпионом штата Сан-Паулу 11 раз, столько же раз — лучшим бомбардиром турнира, шесть раз его команда выигрывала Кубок Бразилии и два раза — Кубок Либертадорес и Межконтинентальный Кубок. За сборную Бразилии Пеле начал играть в 1958 году, дебютировав на Чемпионате в Швеции Фото: AP В 1965 году сборная Бразилии приехала в Москву для матча со сборной СССР (на фото). В 1958 году бразильцы играли с русскими на шведском поле и одержали решительную победу (3:0). Последующие игры со сборными Уэльса, Франции и Швеции сделали Пеле самым молодым чемпионом в истории мировых первенств Фото: Бочинин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Впервые Пеле женился в 1966 году на Розмари дос Рейс Шолби. Пара прожила вместе до 1982 года. За это время у них родились трое детей: Келли Кристина (1967), Эдсона (1970) и Женнифер (1978) Фото: AP «Энтузиазм — это все. Он должен быть тугой и вибрирующий, как гитарная струна» Фото: AP Чемпионат 1970 года (на фото) стал триумфальным для Пеле и бразильской команды. После победы на чемпионате в Мексике Пеле стал единственным в истории игроком, удостоившимся звания чемпиона мира трижды. Из 14 сыгранных им матчей в 12 он забивал голы Фото: AP / File В 1975 году Пеле ушел из «Сантоса» в американскую команду «Космос». Объяснение его решения, которое стало сенсацией, крылось в денежных затруднениях, которые испытывал футболист. Кроме того, в интервью он заявлял о стремлении популяризировать футбол в США. Подписание контракта с «Космосом» сделало Пеле самым высокооплачиваемым футболистом мира. Со второй задачей ему также удалось справиться — посещаемость матчей в США выросла почти в десять раз

На фото: с президентом США Ричардом Никсоном Фото: AP / Henry Burroughs 1 октября 1977 года Пеле ушел из футбола, сыграв свой прощальный матч, в котором по одному тайму сыграл за «Космос» и «Сантос». К тому времени он был обладателем множества кубков и наград и таких званий, как чемпион США, лучший игрок чемпионата мира 1970 года и др. Фото: AP / Richard Drew В течение своей карьеры Пеле неоднократно признавался лучшим футболистом. В частности, он был удостоен звания лучшего футболиста XX века по версии футбольной комиссии ФИФА, лучшего спортсмена XX века по версии Международного олимпийского комитета и лучшего игрока XX века по версии журналов World Soccer, France Football, Guerin Sportivo и Placar Фото: AP / Ray Stubblebine «Успех не случайность. Это тяжелая работа, настойчивость, обучение, изучение, жертвоприношение и прежде всего любовь к тому, что вы делаете или учитесь делать»

На фото: с художником и фотографом Энди Уорхолом Фото: AP / Claudia Larson Несмотря на то, что Пеле принадлежит титул «король футбола», титул «король голов» принадлежит другому известному футболисту из Венгрии Ференцу Пушкашу. В 528 матчах ему удалось забить 512 мячей Фото: AP / Str/Mattioli Повторно Пеле женился в 1994 году. Его супругой стала Ассирия Лемос Сейшас. В браке у пары родились близнецы Жошуа и Селесте, но в итоге Пеле и Ассирия развелись Фото: AP / Altamiro Nunes В 2002 году Пеле открыто признал, что у него есть 32-летняя дочь, ранее не представленная широкой публике. Флавиа Кристина Курц де Карвалью, физиотерапевт из Сан-Паулу, лично узнала отца только в 1994 году, и Пеле, хотя и предпочел тогда не придавать дело огласке, сразу признал в ней свою кровь. Знаменитый футболист даже оплатил учебу дочери, родившейся в результате короткого романа, случившегося еще в 1968 году. Вообще, тогда Пеле не в первый раз пришлось слышать отголоски бурной молодости. В 1991 году дочь домохозяйки из города Сантос доказала отцовство Пеле через суд Фото: AP / Roberto Pfeil «Я признаю, что жизнь лидера является трудной, что он будет больше страдать от травм, чем большинство мужчин, и что многие из этих травм не будут случайными»

На фото: с президентом ЮАР Нельсоном Манделой (1995) Фото: Reuters «Россия станет чемпионом мира по футболу, когда Бразилия выиграет чемпионат мира по хоккею»

С Россией Пеле связывают долгие деловые отношения. В России Пеле был несколько раз — в 1965 году он покорил московскую публику, продемонстрировав блестящую игру в матче со сборной СССР. В 1988-м приезжал на церемонию открытия гольф-клуба. Третий визит состоялся в январе 1997 года — король футбола приехал рекламировать кофе Pele. В 2003 году он открывал новое футбольное поле с искусственным покрытием, построенное детским социальным фондом «Республика спорт» и ВДО «Спортивная Россия» на территории школы-интерната №24 в Зюзино Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Пеле для Бразилии — не просто футболист. В начале спортивной карьеры он стал символом своей страны. Когда футболист написал автобиографию «Я — Пеле», неграмотные бразильцы специально учились читать. Тогда Министерство просвещения Бразилии вручило футболисту золотую медаль. Кроме того, в Бразилии действует специальный указ, провозглашающий знаменитого нападающего «национальным достоянием» страны Фото: AP / Dominic Favre «В течение 20 лет они задавали мне вопрос: кто самый великий? Марадона или Пеле? Я отвечаю, что все, что вам нужно сделать, это посмотреть на факты — кто играет правой ногой, а кто головой»

На фото: с футболистом Дэвидом Бэкхемом Фото: AP / Jason DeCrow Во время ЧМ-2014 в Бразилии Пеле призвал соотечественников отказаться от акций протеста, отложив их до окончания турнира. Многочисленные протесты бразильцев из-за уменьшения средств, выделяемых государством на социальные нужды из-за подготовки к проведению чемпионата мира, вспыхнули по всей Бразилии во время Кубка Конфедераций-2013, который состоялся в июне 2013 года. По словам Пеле, футбол и коррупция политиков — это разные вещи, а спорт всегда возвеличивал Бразилию. «Страна будет полна туристами, она получит свою выгоду от них, а сами бразильцы разрушают такой праздник, многие этого не поймут» Фото: AP / Eraldo Peres В 2014 году Руководство Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) заявило о намерении вручить награду «Золотой мяч» нападающему Пеле в знак признания его выдающихся заслуг. «Я выиграл три чемпионата мира, но в те годы данной премии еще не существовало. Поэтому руководство FIFA решило все-таки наградить меня по совокупности заслуг», — прокомментировал эту новость 73-летний Пеле. Приз ему вручил президент FIFA Йозеф Блаттер Фото: AP / Martin Meissner «Все это практика»

Пеле — автор не одного футбольного рекорда. Ему принадлежит 1281 забитый мяч в 1363 матчах. В профессиональный футбол он играл 21 год. На его счету 32 выигранных чемпионата, из которых три — мировые. Футболист — автор 90 хет-триков, более 30 раз он забивал по четыре мяча за матч, в четырех матчах — по пять, а в 1964 году он забил восемь голов в ворота бразильского клуба «Ботафога»

На фото: президент России Владимир Путин, Пеле и аргентинский футболист Диего Марадона Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото «Однажды мы вместе попинаем мяч на небесах»

Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет из-за полиорганной недостаточности, вызванной раком толстой кишки. В начале декабря футболист был переведен в отделение паллиативной помощи Фото: AP / Eraldo Peres Смотреть

Подробнее о его жизни и карьере читайте в интервью Пеле «Ъ».

Лаура Кеффер