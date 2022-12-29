Чем знаменит Пеле

Сегодня, 29 декабря, после продолжительной болезни скончался один из самых титулованных и известных футболистов XX века Пеле. С конца 2021 года Пеле боролся с онкологическим заболеванием. Биография легендарного футболиста — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пеле

Фото: Action Images / Reuters Пеле

Фото: Action Images / Reuters

Эдсон Арантис ду Насименту родился 23 октября 1940 года в городе Трес-Корасойнс в Бразилии. Отец будущего нападающего был также профессиональным футболистом.

Начал выступать за детские футбольные команды в семилетнем возрасте, неоднократно становился победителем юношеских футбольных соревнований. Уже тогда получил свое прозвище Пеле. В 1956 году подписал контракт с бразильским футбольным клубом «Сантос», за который выступал до 1974 года. Он стал лучшим нападающим в истории клуба и вместе с «Сантосом» выиграл свыше двадцати трофеев, включая Суперкубок межконтинентальных чемпионов (1968). В 1961 году парламент Бразилии признал Пеле «национальным достоянием» страны и запретил ему уезжать играть в Европу. С 1975 по 1977 год выступал за американский клуб «Нью-Йорк Космос», с которым выиграл чемпионат Североамериканской футбольной лиги (1977). Последний матч Пеле прошел 1 октября 1977 года, когда в США состоялся товарищеская игра между клубами «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». Пеле сыграл по одному тайму за обе команды и отметился голом со штрафного.

Наибольшую известность Пеле получил как футболист сборной Бразилии, с которой он трижды становился чемпионом мира (1958, 1962, 1970). Он единственный футболист в мире, выигравший три чемпионата мира по футболу. За сборную Пеле сыграл 92 матча и забил 77 мячей. Всего же за карьеру забил свыше 1280 мячей. Неоднократно признавался лучшим футболистом XX века и делит награду «Игрок столетия» от FIFA с аргентинцем Диего Марадоной. В 2014 году получил почетный «Золотой мяч» FIFA. После завершения футбольной карьеры Пеле занимался бизнесом, политикой и благотворительностью. В 1992 году стал послом ООН по вопросам экологии. В 1995–1998 годах — министр спорта Бразилии.

В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли на правой стороне толстой кишки.