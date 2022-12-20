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Коммерсантъ FM
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«Транснефть» получила заявки на прокачку нефти от Польши и Германии на 2023 год

Президент «Транснефти» Николай Токарев заявил, что компания получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти. По его словам, от Польши поступила заявка на декабрь и на 2023 год, от ФРГ — на первый квартал следующего года.

Николай Токарев

Николай Токарев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Николай Токарев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Вот объявили, что не будут брать с первого января у России нефть. А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: на следующий год 3 млн т дайте нам, и на декабрь 360 тыс. т, и на первый квартал Германия уже подала заявку — тоже дайте»,— сказал он в эфире «России 24» (цитата по ТАСС).

С марта польский госконцерн Orlen перестал закупать спотовые партии российской нефти. Однако у компании заключен контракт на поставки нефти с «Татнефтью». Он предусматривает поставки 200 тыс. т нефти в месяц и истекает в декабре 2024 года. Также у Orlen есть контракт с «Роснефтью» на поставки до 300 тыс. т нефти ежемесячно, он истекает в декабре 2022 года.

«Ъ» выяснил, что Orlen рассчитывает продолжать получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба» в 2023 году в объеме 3 млн т в год. 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские партии российской нефти, но оно не касается транспортировки по «Дружбе». Российские власти называли планы Польши по закупке российской нефти театром абсурда.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Нефть подпрыгнула до потолка».

Лаура Кеффер

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