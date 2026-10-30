Стерилизация умственно отсталых
100 лет назад наука выступила против этого
Следует ли стерилизовать умственно отсталых? Вопреки довольно распространенному мнению, даже стерилизация абсолютно всех умственно отсталых людей не сможет избавить мир от слабоумия более чем на одно поколение.
Таким образом, план тотальной стерилизации не имеет смысла. Около 7% жителей нашей планеты являются «носителями» слабоумия, даже не подозревая об этом. И, соответственно, у детей или внуков этих людей может проявиться умственная отсталость. Всю работу по стерилизации придется начинать заново.
Согласно принципам наследственности, впервые разработанным священником Менделем, чьи известные эксперименты со сладким горошком заложили математическую основу генетики: при скрещивании двух, казалось бы, нормальных носителей у одного ребенка из четырех проявится дефект, а половина детей окажутся скрытыми носителями. Не существует известного способа определить, кто из нас является скрытым носителем умственной отсталости.
По подсчетам профессора Р. К. Планкетта, потребуется около 8 тыс. лет, чтобы снизить процент умственно отсталых в населении с нынешних трех десятых процента до одного на 100 тыс. человек путем изоляции или стерилизации тех, кто действительно страдает умственной отсталостью.
Против стерилизации умственно отсталых выступал в 1926 году журнал The Lancet.