Стерилизация умственно отсталых

По подсчетам профессора Р. К. Планкетта, потребуется около 8 тыс. лет, чтобы снизить процент умственно отсталых в населении с нынешних трех десятых процента до одного на 100 тыс. человек путем изоляции или стерилизации тех, кто действительно страдает умственной отсталостью.