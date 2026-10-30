В израильских выборах ищут чужой след
Соратники Нетаньяху обвинили Катар во вмешательстве
Вечером 29 октября Центральная избирательная комиссия Израиля завершила подсчет всех голосов, отданных на выборах в Кнессет. Окончательные результаты подтвердили тупик в расстановке политических сил: ни один из ведущих блоков не набрал абсолютного большинства в 61 мандат, необходимый для контроля над 120-местным парламентом. На этом фоне возглавляемая премьер-министром Биньямином Нетаньяху партия «Ликуд» предприняла очередную попытку поставить под сомнение итоги голосования, проходившего в районах с арабским населением, заявив о вмешательстве в процесс властей Катара.
Обработку 100% голосов ЦИК Израиля завершил вечером 29 октября. Подсчет подтвердил то, что основные политические силы еврейского государства находятся в тупиковом положении из-за отсутствия у кого-либо абсолютного большинства в Кнессете: лагерь сторонников Биньямина Нетаньяху получил 53 места, в то время как оппозиционный «Блок перемен» — 48. В то же время две арабские партии получили суммарно рекордные 19 мандатов.
Финальные итоги голосования будут опубликованы после изучения апелляций, но уже сейчас понятно, что Израиль вступает в сложный период коалиционных переговоров, когда сторонникам господина Нетаньяху и оппозиции придется решать, готовы ли они договориться между собой и сформировать правительство национального единства, вступить в альянс с арабскими партиями, или же Израилю придется запустить новый процесс выборов.
На этом фоне партия «Ликуд» во главе с Нетаньяху пытается оспорить голосование в районах Израиля с арабским населением, которые продемонстрировали огромную явку.
В своем заявлении 29 октября однопартийцы премьера отметили, что одна из арабских партий — РААМ — получала финансирование Катара. «Это землетрясение, израильские выборы украдены»,— подчеркнул «Ликуд», указав на то, что Катар пытался «атаковать демократию» и привести Израиль «к исламизации и свержению правого режима, чтобы впоследствии это вызвало поражение Армии обороны Израиля на всех фронтах, и прежде всего в Иране».
В «Ликуде» подчеркнули, что такая ситуация делает любой альянс с арабскими партиями политически токсичным. «После того как стало известно о попытках иностранных структур захватить Кнессет, ясно, что ни одна сионистская партия не должна сотрудничать с РААМ и "Объединенным списком" (двумя арабскими партиями.— “Ъ”)»,— указали однопартийцы Нетаньяху.
В Дохе с такими обвинениями не согласились. «Мы категорически отвергаем утверждения о вмешательстве Катара в израильские выборы или финансировании какой-либо деятельности, направленной на влияние на их результаты,— заявил 29 октября в соцсети X официальный представитель катарского МИДа Маджид аль-Ансари.— Если бы этим утверждениям верили, Катар, по-видимому, владел бы всем Израилем. Эти обвинения одновременно нелепы и опасны. Многократное упоминание Катара в израильской предвыборной риторике свидетельствует о чрезмерной одержимости нашей страной среди некоторых израильских политических и медийных деятелей». А напоследок господин аль-Ансари посоветовал израильской стороне не делать из Катара козла отпущения за свои просчеты.
Между тем если арабским партиям действительно не будет предложен альянс ни одной стороной, то правящий блок и оппозиция встанут перед необходимостью договариваться между собой, создавать коалицию национального единства и ротационное правительство, при котором два политика будут поочередно занимать пост премьер-министра.
В 2020 году такое правительство действительно было приведено к присяге: господин Нетаньяху должен был занимать пост премьер-министра в течение 18 месяцев, после чего передать его оппозиционеру Бени Ганцу на оставшуюся часть трехлетнего срока. Но это правительство распалось в декабре 2020 года из-за неспособности согласовать бюджет, что привело к новым выборам.
«Система находится в ужасном положении, и хороших вариантов нет»,— прокомментировал сложившуюся ситуацию порталу Al-Monitor на условиях анонимности высокопоставленный источник в коалиции Нетаньяху. Он посетовал, что работа над формированием новой коалиции будет происходить в момент, когда еврейское государство просчитывает новый конфликт с Ираном. «Военную авантюру Нетаньяху накануне выборов едва удалось предотвратить, и теперь неясно, кто сможет его остановить, особенно в дни после промежуточных выборов в США»,— отметил собеседник издания. По его мнению, многое в сложившейся ситуации может изменить президент Дональд Трамп, если он надавит на господина Нетаньяху с требованием договориться с оппозицией.