В израильских выборах ищут чужой след

В Дохе с такими обвинениями не согласились. «Мы категорически отвергаем утверждения о вмешательстве Катара в израильские выборы или финансировании какой-либо деятельности, направленной на влияние на их результаты,— заявил 29 октября в соцсети X официальный представитель катарского МИДа Маджид аль-Ансари.— Если бы этим утверждениям верили, Катар, по-видимому, владел бы всем Израилем. Эти обвинения одновременно нелепы и опасны. Многократное упоминание Катара в израильской предвыборной риторике свидетельствует о чрезмерной одержимости нашей страной среди некоторых израильских политических и медийных деятелей». А напоследок господин аль-Ансари посоветовал израильской стороне не делать из Катара козла отпущения за свои просчеты.