Десятки курян остались без жилищных сертификатов из-за пробела в постановлении

В Курской области 200 человек, чье жилье было разрушено в ходе боев с ВСУ летом 2024 года, до сих пор не могут получить жилищные сертификаты. Речь идет о тех, кто проживал в помещениях по договору социального найма. Местные власти работают над тем, чтобы обеспечить их жильем по аналогии с оформлением договора специализированного найма, сообщили «Ъ» в областном министерстве социального обеспечения.