Десятки курян остались без жилищных сертификатов из-за пробела в постановлении
В Курской области 200 человек, чье жилье было разрушено в ходе боев с ВСУ летом 2024 года, до сих пор не могут получить жилищные сертификаты. Речь идет о тех, кто проживал в помещениях по договору социального найма. Местные власти работают над тем, чтобы обеспечить их жильем по аналогии с оформлением договора специализированного найма, сообщили «Ъ» в областном министерстве социального обеспечения.
Жители Курской области, которые утратили жилье во время вторжения ВСУ, имеют право на жилищный сертификат. Он позволяет, например, купить квартиру или погасить ипотеку, оформленную на разрушенное жилье. Изначально получить его могли как собственники, так и те, кто получил жилое помещение по схеме социального найма.
В 2025 году вторая категория граждан этого права лишилась после того, как в правительственное постановление внесли поправки. В Минстрое сообщили «Ъ», что местные органы самоуправления обязаны предоставить нанимателям новое жилье взамен утраченного. Ведомство не поддержало просьбу губернатора Александра Хинштейна вернуть получателям соцжилья право на жилищные сертификаты.
Уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов признает, что ситуация с отказом в выдаче сертификатов по договорам соцнайма «создала социальную напряженность». Министерство социального обеспечения Курской области сообщило «Ъ», что «прорабатывает механизм обеспечения жильем» этой категории граждан по аналогии с оформлением жилья по договору специализированного найма.