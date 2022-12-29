«Транснефть» получила заявку от Казахстана на прокачку нефти в Германию

«Транснефть» получила заявку от «Казтрансойла» на резервирование дополнительных мощностей нефтепровода «Дружба» в объеме 1,2 млн тонн на 2023 год для поставок в ФРГ, сообщил «РИА Новости» советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

«Нам пришла заявка от "Казтрансойла" на резервирование дополнительных мощностей "Дружбы" под ФРГ в объеме 1,2 млн тонн по году, из них 300 тыс.— на первый квартал. В действующем графике на январь, если мы говорим про северную ветку, Германии нет, есть только заявка на Польшу объемом 500 тыс. тонн для российской нефти»,— сказал господин Демин.

Он сообщил, что «Транснфеть» уведомила о заявке казахской компании Минэнерго России, поскольку речь идет об изменении утвержденного ведомством экспортного графика. « Пока ответа от них не получили, но время есть, поскольку дополнительная корректировка возможна со второй половины месяца»,— заявил господин Демин.

По информации «Транснфети», белорусская сторона согласовала начало прокачки нефти в Польшу с 16 января. До этого времени трубопровод будет стоять без прокачки, поскольку белорусы планировали провести внутритрубную диагностику, отметил господин Демин.

Он также сообщил, что заявка на поставки в Германию пришла пока только от прокачивающей компании Казахстана, а не от грузоотправителей. Пока грузоотправитель не появится, прокачка не пойдет, подчеркнул господин Демин. «Все разговоры о 20 тыс. тонн на январь от КМГ (Казахская госкомпания “Казмунайгаз”.— “Ъ”) — пока только разговоры»,— добавил советник президента «Транснфети».

20 декабря президент «Транснефти» Николай Токарев сказал, что компания получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти. Власти ФРГ заявили, что в 2023 году не собираются закупать российскую нефть, однако планируют импортировать по нефтепроводу «Дружба» нефть из Казахстана. 21 декабря стало известно, что КМГ рассматривает возможность пробной отправки партии нефти в Германию в январе 2023 года.

Подробнее — в материале «Германия наскребла казахстанской нефти».

Эрдни Кагалтынов