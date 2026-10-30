Папа Лев XIV проголосовал на промежуточных выборах в США
Пресс-служба Святого престола подтвердила информацию об участии папы Льва XIV в промежуточных выборах в США в качестве избирателя. Об этом сообщает официальный новостной портал Ватикана Vatican News. Понтифик стал первым в мировой истории главой Римско-католической церкви, принявшим участие в выборах в США.
«Папа Лев XIV воспользовался своим правом гражданина США проголосовать, где бы этот гражданин ни находился»,— указано в заявлении пресс-службы. Как отмечается в документе, глава Римско-католической церкви сделал это, поскольку «верит в право и обязанность граждан принимать участие в демократических процессах».
Ранее мировые СМИ сообщили, что понтифик намерен принять участие в промежуточных выборах и запросил бюллетень для голосования по почте.
Папа Лев XIV неоднократно публично критиковал администрацию президента Дональда Трампа, в частности, за войну в Иране и жесткую иммиграционную политику. Критика привела к его открытой конфронтации с господином Трампом. Американский президент заявлял журналистам, что он «не фанат папы римского». Конфликт, по мнению аналитиков, «мог стоить ему потери поддержки части консервативно настроенных избирателей и граждан США латиноамериканского происхождения».