Папа Лев XIV проголосовал на промежуточных выборах в США

Папа Лев XIV неоднократно публично критиковал администрацию президента Дональда Трампа, в частности, за войну в Иране и жесткую иммиграционную политику. Критика привела к его открытой конфронтации с господином Трампом. Американский президент заявлял журналистам, что он «не фанат папы римского». Конфликт, по мнению аналитиков, «мог стоить ему потери поддержки части консервативно настроенных избирателей и граждан США латиноамериканского происхождения».